米ＦＲＢ議長「追加措置を講じる用意」、景気下支え強調

[ワシントン 4日 ロイター] バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長は4日、米経済は「失速寸前にある」との認識を示し、景気支援に向け追加措置を講じる用意があると言明した。上下両院合同経済委員会での証言で述べた。

また米連邦公開市場委員会(FOMC)は、インフレ圧力が非常に制御された状況にあると判断していると説明。高失業の状況を踏まえ、9月に続き、一段の金融緩和を講じる用意があるとの考えを示した。

議長は「経済動向を引き続き注意深く監視するとともに、物価安定の下で、一段と力強い景気回復を促進するため、必要に応じて追加措置を講じる用意がある(prepared to take further action as appropriate)」と語った。

米経済については「失速寸前にある(close to faltering)」とこれまでで最も暗い見方を示すとともに、追加支援については「必要に応じて手段を講じる用意がある(prepared to employ its tools as appropriate)」としていた前回の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明よりも表現を強めた。

前回のFOMC以降、欧州ソブリン危機をめぐる不透明感が米企業や消費者の信頼感を損なっており、成長の下押し要因となっている。

議長は、欧州の金融をとりまく緊張は米経済成長にとって「継続中のリスク」とし、すでに家計や企業心理に悪影響を及ぼしていると分析した。

ただQE3(量的緩和第3弾)の可能性について問われると「経済見通しが不確かなため、どの選択肢も排除していない。それを実施する差し迫った計画はない」と答え、明言を避けた。

8月は弱い指標が相次いだが最近の経済指標はまだら模様だ。一部では製造業が予想外の改善を示す内容となったが、再び落ち込む懸念が払しょくされたわけではない。