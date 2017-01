Ｊ・ビーバーとマライア、「恋人たちのクリスマス」で共演

[ロサンゼルス 5日 ロイター] 来月1日にリリース予定のポップ歌手ジャスティン・ビーバー(17)のクリスマスアルバム「アンダー・ザ・ミスルトウ」に、米歌手マライア・キャリー(41)とのコラボレーション曲が収録されることが4日、明らかになった。

ビーバーがツイッターに投稿したビデオメッセージにマライアが登場し、1994年の大ヒット曲「All I want for Christmas is you(恋人たちのクリスマス)」をデュエットで歌うと発表した。

メッセージの中でマライアは「すでに多くの人が驚いていると思うけれど、この曲を聴いたらもっと驚くと思う」と語った。

日本での発売は11月2日に予定されている。