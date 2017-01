ＥＦＳＦ拡充版、12月に運用開始へ＝財務相会合文書

[ブリュッセル 7日 ロイター] ユーロ圏財務相会合(ユーログループ)のために準備された文書によると、ユーロ圏の財務相は、欧州金融安定ファシリティー(EFSF)について、12月に1兆ユーロ程度に拡充した形で運用開始できるよう、11月末までに関連する法的・技術的準備を完了したい考え。

11月7日付の「Terms of Reference for Consultation with Market Participants」と題した文書によると、レバレッジと称するEFSF拡充に関わる未解決の技術的問題について、今後数週間以内にユーロ圏諸国、市場参加者、格付け機関、その他利害関係人から意見を聞く方針。

「ユーログループは次回の会合で、2つのアプローチに関する条件について決定する。そして11月末までに法的・運用面の作業を完了し、12月の実施を目指す」と明記。

「条件確定にあたってはユーロ導入国にさらに意見を聞き、国ベースで生じる可能性のある技術的問題の検討を求めることになる」とした。

意見収集は、欧州連合(EU)統計局と共に実施するという。

文書は、10月下旬のユーロ圏首脳会議で合意されたEFSF拡充のための2つの選択肢についてより具体的に説明している。この2つの選択肢は並行して活用される可能性がある。

<第1オプション:債務保証>

導入国が発行するソブリン債をEFSFが部分的に保証する。目的は、当該国政府の流動性への懸念緩和、発行入札に対する需要の押し上げ、発行コストの低下。