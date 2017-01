マドンナ、新曲ネット流出に「真のファンならしない」

11月10日、米歌手マドンナの新曲「Give Me All Your Love(原題)」のデモが、インターネットに流出したことが明らかになった。ロンドンで10月撮影(2011年 ロイター/Luke MacGregor)

[ロンドン 10日 ロイター] 米歌手マドンナ(53)の新曲「Give Me All Your Love(原題)」のデモが9日、インターネットに流出したことが明らかになった。マドンナは新曲の流出に「憤慨している」という。

マネジャーのガイ・オセアリー氏は短文投稿サイト「ツイッター」で、マドンナが「真のファンならこんなことはしない」と述べたことを明らかにした。また、新曲についてポジティブな反応があることは嬉しいとした上で、「私たちは曲を流出させた人に憤慨している」とコメントした。

「Give Me All Your Love」はマドンナの新作アルバムからのシングル第1弾になる見通し。オセアリー氏によると、新作は来月以降に完成する予定で、タイトルは未定。

新作は2008年に発売した「ハード・キャンディー」以降、初めてのスタジオ・アルバムとなる。