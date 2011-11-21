北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが２０日にまとめた１１月１８─２０日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
順位
1 (*) Twilight: Breaking Dawn: Part 1......１億３９５０万ドル
2 (*) Happy Feet Two ......................２２００万ドル
3 (1) Immortals ...........................１２３０万ドル
4 (2) Jack and Jill .......................１２００万ドル
5 (3) Puss in Boots .......................１０７０万ドル
6 (4) Tower Heist .........................７００万ドル
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