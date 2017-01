米金融・債券市場＝大幅安、強い雇用統計を嫌気

[ニューヨーク 8日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2205GMT) 96*02.00=3.8481% 前営業日終盤 98*17.00=3.7066% 10年債 (2205GMT) 97*27.50=2.7514% 前営業日終盤 99*04.00=2.6018% 5年債 (2205GMT) 99*06.75=1.4151% 前営業日終盤 99*23.25=1.3069% 2年債 (2205GMT) 99*28.00=0.3138% 前営業日終盤 99*29.75=0.2857% 8日の米金融・債券市場では、債券価格が大幅下落した。強い米雇用統計を受けて米 連邦準備理事会(FRB)の資産買い入れ縮小時期を見直す動きが広がった。 10月の雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比20万4000人増と、予想の12 万5000人を大きく上回った。過去2カ月分も上方修正された。 指標10年債 は1─10/32安。利回りは2.75%と、前日の2. 60%から大幅上昇した。 ただ、失業率は7.3%に上昇するなど、一部では米雇用統計の内容は強弱まちまち との指摘も出ている。 また労働人口の大幅な減少を「一部のFRB当局者が懸念視する」(スタンダード・ チャータード銀行の米経済エコノミスト、トーマス・コスターグ氏)可能性がある。 10月は労働人口が72万人減少。労働参加率は62.8%と、1978年3月以来 の水準に低下した。 シティグループのロバート・ディクレメンテ氏は雇用統計について「堅調なのは疑い の余地ない」としながらも、FRBは住宅市場を含め、景気全般の回復を示す一段の証拠 や米財政協議の決着などを待つ可能性があり、「3月以前の緩和縮小開始には越えなけれ ばならないハードルがある」との見方を示した。 ロイターが雇用統計後に実施したプライマリーディーラー(米政府証券公認ディーラ ー)調査によると、FRBの緩和縮小開始時期が来年3月より早まるとの見方が強まった 。 2週間前に実施した調査では、3月以前の緩和縮小開始はないとの見方が支配的だっ たが、今回の調査では、リスクは1月の縮小開始に傾いているとの指摘が上がった。 30年債 は1─14/32安。利回りは3.71%から3.85%に上 昇した。 Tボンド先物12月限 は1─30/32安の131─24/32。 Tノート先物12月限 は1─1/32安の126─3.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 ( unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -4.75 (-0.25)