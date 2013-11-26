〔表〕米4週間物ＴＢ入札、最高落札利回りは0.065％＝財務省

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［ワシントン ２６日 ロイター］ - 米財務省が発表した４週間物財務省短期証券 （Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜４週間物ＴＢ＞ 最高落札利回り 0.065％ 平均落札利回り 0.055％ 最低落札利回り 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.066％ 落札価格 99.995125 最高利回り落札比率 52.02％ カバー（応札倍率） 3.78倍 （以下の単位はドル） 落札総額 45,001,048,900 応札総額 170,042,998,900 競争入札 44,406,859,800 非競争入札 258,789,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年11月29日 償還日 2013年12月26日 ＣＵＳＩＰ番号 912796BR9
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