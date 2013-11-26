米国株式市場＝ナスダック終値で13年ぶり4000台乗せ、ダウ・Ｓ＆Ｐ横ばい

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［ニューヨーク ２６日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル） 終値（非公式） 16072.80（＋0.26） 前営業日終値 16072.54（＋7.77） ナスダック総合 終値（非公式） 4017.75（＋23.18） 前営業日終値 3994.57（＋2.92） Ｓ＆Ｐ総合５００種 終値（非公式） 1802.75（＋0.27） 前営業日終値 1802.48（‐2.28） ２６日の米国株式市場は、ナスダック総合 が２０００年以来１３年ぶりに終 値で４０００の大台を突破した。一方、ダウ工業株３０種 、Ｓ＆Ｐ総合５００種<. SPX>は変わらずで引けた。 ダウ工業株３０種 は０．２６ドル（０．００％）高の１万６０７２．８０ドル 。 ナスダック総合指数 は２３．１８ポイント（０．５８％）高の４０１７．７ ５。 Ｓ＆Ｐ総合５００種 は０．２７ポイント（０．０１％）高の１８０２．７５。
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