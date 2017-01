米金融・債券市場＝利回り急上昇、強い欧米製造業ＰＭＩ嫌気

[ニューヨーク 2日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時10分 98*00.00=3.8632% 前営業日終盤 98*26.00=3.8168% 10年債 米東部時間16時10分 99*18.00=2.8006% 前営業日終盤 100*01.00=2.7463% 5年債 米東部時間16時10分 99*06.00=1.4192% 前営業日終盤 99*13.25=1.3718% 2年債 米東部時間16時10分 99*29.50=0.2894% 前営業日終盤 99*29.75=0.2854% 2日の米金融・債券市場では、米国債利回りが急上昇した。欧米の製造業購買担当者 景気指数(PMI)指標がいずれも力強い内容となり、米国債への売りが膨らんだ。また 6日発表される11月の雇用統計をはじめ、一連の重要指標の発表を週内に控え、警戒感 が高まっている。 11月のユーロ圏製造業PMIは2011年6月以来の高水準となったほか、英国の 製造業PMIも2011年2月以来の高水準を記録、欧州時間の取引で米国債は大きく売 られた。 その後発表された米ISM製造業景気指数も2011年4月以来2年半ぶりの水準に 上昇し、下げがさらに加速する展開となった。 内外の予想を上回る強い指標を受けて、一部では米連邦準備理事会(FRB)の緩和 縮小時期予想を見直す動きも出ている。 午後の取引で、指標10年債 は17/32安。利回りは2.80%と、 前週末から6ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は29/32安。利回りは3.860%と、前週末から5bp 上昇した。 Tボンド先物12月限 は31/32安の131―8/32。 Tノート先物12月限 は15.5/32安の126─5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.50 (+0.50)