米金融・債券市場＝利回り横ばいに戻す、強い雇用統計で一時3カ月ぶり高水準

[ニューヨーク 6日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 97*17.00=3.8902% 前営業日終盤 97*03.00=3.9156% 10年債 米東部時間17時05分 99*02.00=2.8589% 前営業日終盤 98*30.00=2.8735% 5年債 米東部時間17時05分 98*27.00=1.4920% 前営業日終盤 98*28.00=1.4850% 2年債 米東部時間17時05分 99*28.50=0.3056% 前営業日終盤 99*28.50=0.3054% 6日の米金融・債券市場では、国債利回りがほぼ横ばいとなった。米雇用統計が市場 予想を上回る内容になったことで、指標10年債利回りは一時9月以来の水準まで跳ね上 がったが、市場が米連邦準備理事会(FRB)の緩和縮小時期予想を見直す中で、利回り は前日比横ばいの水準まで戻した。 雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比20万3000人増と、市場予想の18万 人増を上回る伸びとなった。失業率は7%に低下し、2008年11月以来5年ぶりの水 準に改善した。 この日は振れの大きい不安定な展開となった。市場関係者によると、利回り上昇を見 込んだポジション形成を行っていた一部の投資家がショートスクイーズに巻き込まれた可 能性があり、国債利回りが大きく低下。前日から横ばいの水準に戻った。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アロン・コーリ氏は雇用統計について「市場は 極めて強い数字を見込み、先走り過ぎた感がある。発表に先立ち、市場は最悪のケースを 織り込んでいた」と述べた。 午後終盤の取引で、指標10年債 は2/32高。利回りは2.857% 。一時は9月13日以来の高水準となる2.93%をつけた。 30年債 は13/32高。利回りは3.890%。 雇用市場の見通し改善を背景に、消費者信頼感も改善している。 12月の米消費者信頼感指数(速報値)は82.5と、11月確報値の75.1から 大きく上昇し、7月以来の高水準となった。 米雇用統計後にロイターが実施したプライマリーディーラー(米政府証券公認ディー ラー)調査によると、米連邦準備理事会(FRB)は来年3月までに緩和縮小を開始する とみられており、数社は早ければ12月に縮小に踏み切ると予想した。 FRBは17─18日に年内最後の米連邦公開市場委員会(FOMC)を開催する。 一部の市場関係者は、年末を前に市場の流動性に混乱が生じかねないとの懸念から、FR Bは緩和縮小により消極的になると予想している。 FRBはこの日、2017─2018年に償還を迎える国債を51億3000万ドル 買い入れた。 Tボンド先物12月限 は2/32安の130―12/32。 Tノート先物12月限 は5/32安の125─18.50/32。 Tボンド先物3月限 は2/32安の128―29/32。 Tノート先物3月限 は4.50/32安の124─7/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 6.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -8.50 (-0.25)