再送-〔表〕海外主要経済指標予測

(表組を整えて再送しました) ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月7日─5月14日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７日（火） ０６：４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） -0.3 0.7 ０６：４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -6.0 １０：００ＧＭＴ ３月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -0.5 2.3 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １９：００ＧＭＴ ３月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 16.00 18.14 ８日（水） １０：００ＧＭＴ ３月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） -0.1 0.5 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 時間未定 ４月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 10.3 10.0 輸入（前年比、％） 13.9 14.1 貿易収支（10億ドル） 15.1 -0.88 ９日（木） ０１：３０ＧＭＴ ４月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） 1.2 -3.61 失業率（％） 5.6 5.6 ０１：３０ＧＭＴ ４月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％） 2.3 2.1 ＰＰＩ（前年比、％） -2.3 -1.9 ０８：３０ＧＭＴ ３月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.2 1.0 （前年比、％） -1.6 -2.2 ０８：３０ＧＭＴ ３月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 0.8 （前年比、％） -2.0 -1.4 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （5/4までの週、1000件） 335 324 １４：００ＧＭＴ ３月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 -0.3 ４月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １０日（金） ０６：００ＧＭＴ ３月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 165 171 ０８：３０ＧＭＴ ３月英貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） -9.00 -9.416 １８：００ＧＭＴ ４月米財政収支（財務省） （10億ドル） 106.5 -107.0 １０─１５日 時間未定 ４月中国新規融資（中国人民銀行） 新規融資額（10億元） 800.0 1060.0 新規融資伸び率（前年比、％） 14.9 14.9 Ｍ２伸び率（前年比、％） 15.5 15.7 １３日（月） ０５：３０ＧＭＴ ４月中国主要経済統計（国家統計局） 小売売上高（前年比、％） 12.8 12.6 鉱工業生産（前年比、％） 9.5 8.9 固定資産投資（年初来前年比、％） 21.0 20.9 １２：３０ＧＭＴ ４月米小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.1 -0.4 （自動車除く／前月比、％）0.1 -0.4 １４：００ＧＭＴ ３月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 0.1 １４日（火） ０６：００ＧＭＴ ４月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 1.1 （4月速報） ０６：４５ＧＭＴ ３月仏経常収支（中銀） （10億ユーロ） N/A -4.9 ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A -3.1 ０９：００ＧＭＴ ５月独景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） N/A 36.3 （現況指数） N/A 9.2 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ４月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） -0.2 -0.5 （輸出物価／前月比、％） -0.1 -0.4 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４─１７日 ０６：００ＧＭＴ ４月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━