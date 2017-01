再送-〔情報ＢＯＸ〕米ＦＲＢ当局者の最近の発言

(検索コードを追加して再送しました)

[東京 20日 ロイター] - 以下は、米連邦準備理事会(FRB)当局者の主な発言。 (*のFRB首脳・地区連銀総裁は2013年のFOMCで投票権を持つ) ◎ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁(5月17日)

FRBは失業率が「正常化」するまで、事実上のゼロ金利政策を維持すべき。

「資産需要と資産供給の変化という点で、FRBは実質金利をまだ十分には低下させていない」

「資産需要が増える一方、資産供給が減っているということは、インフレ期待を除いた実質金利水準において家計や企業が支出を控えていることを意味している」

◎サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁(5月16日) 「資産買い入れ停止の目安としている雇用市場の『著しい回復』が達成されたとの結論に達するには、さらなる改善が必要」

雇用市場が継続的に回復すると仮定すれば、「早ければ今夏にも資産買い入れペースを幾分緩める可能性がある」「すべてが望んだ通りの展開となれば、今年終盤にも買い入れを停止することもあり得る」 「MBS購入は民間の借入金利において、支出に見合う最も大きな価値があったことは間違いない」「もし私が景気の下支えを続けたいと思ったとしたら、MBS(の購入)がより強力(な手段)だと考える」 ◎*ラスキンFRB理事(5月16日) 「米経済は金融危機および深刻なリセッション(景気後退)の影響から引き続き回復しているが、ペースはがっかりするほど鈍い」「回復は一部セクターで勢いが増したようにみられ、最も顕著なのは住宅市場だ。ただ、政府の財政政策がなお深刻な足かせになっている」「経済活動が拡大し失業率が低下したことはもちろん好ましいが、経済が健全であると実感するまでにはまだ長い道のりがある」 ◎フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁(5月16日) 「(資産購入プログラムが)規模を変更できるという事実を真剣に受け止めるのであれば、FRBが買い入れペースを減速させるのに十分なほど状況は改善している」 「買い入れをどの程度縮小するべきかについて具体的な数字は示さない。6月にFRBが決定することを望んでいる」 「市場の機能に支障をきたさないようにFRBはこれまで非常に慎重な姿勢を取ってきた」 「FRBが(現在の緩和的金融政策から)出口戦略に近づけば、国際的な影響があり、市場の価格は反応するだろう」「FRBがやらねばならないことに世界の中銀が積極的に反応するとは思わない。各国の中銀は各々が追求しなければならない目標を検討するだろう」 ◎ダラス地区連銀のフィッシャー総裁(5月16日) 「住宅分野に関しては勝利を宣言し、年末にかけての完全停止を視野に(MBS)買い入れを巻き戻すことが正当化される」「買い入れ継続の有効性には疑問がある」 「住宅市場は自律的な(回復)軌道にあり、FRBがこれまで提供してきたのと同様の刺激は必要ない」 金融政策の為替への影響について「不安定化につながらない限り、短期的な動きについてそれほど懸念は持っていない」 財政当局が将来の税制や歳出について明確な方針を示さない限り、FRBとして完全雇用への回復を実現することはできず、「それまでFRBの措置は良くても無益、悪くすれば将来的なインフレの火をあおることになる」 インフレ率の鈍化について「マイナスに転じる可能性もあるが、個人消費を促すことにつながる」「無害と考える。デフレが目前に迫っているとは思わない」 ◎*ボストン地区連銀のローゼングレン総裁(5月16日) 「現時点で超緩和的な金融政策が適切だと私には思われる」「米経済は緩やかな改善を続けている。労働市場もゆっくりと改善している。この進展はある程度緩和的金融政策によるものだ」 FRBが量的緩和第3弾(QE3)を導入して以来失業率は低下しているが、これは仕事探しを止める人が増えていることに起因すると警告。インフレについては、インフレ率がFRBの2%目標を下回り、1%近辺にとどまる時間が長引けば、景気に対する「負のショック」が起こった時にインフレ期待を押し下げ、実質金利及び民間の借入コストを押し上げるリスクが高まると指摘。 ◎リッチモンド地区連銀のラッカー総裁(5月15日) 「住宅市場の状況を見ると、FRBがモーゲージ担保証券(MBS)から手を引くべきだということが、納得できるだろう」 MBS市場から撤退する手法として、償還期限を迎えるMBSの元本を米国債に再投資することを提案。 「われわれが市場の過度な反応を引き起こすことなく資産買い入れペースを縮小する能力に対する有効な制約要因は確認していない」 「(現時点で)インフレ見通しは良好だが、数年先のインフレ見通しにはリスクがある」 ◎フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁(5月14日) 「FOMCが、労働市場の状況が改善している兆候にもかかわらず買い入れペースを縮小することを控えた場合、買い入れペースは経済状況に応じるとしたFOMC声明への信用を傷つけることになる」 ◎*カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁(5月10日) 「(5月1日発表のFOMC)声明は(資産買い入れ)縮小についても言明している」「FOMCメンバーが引き続き、経済動向を見極めながら、これら懸案に関する協議を重ねていくと同時に、量的緩和の解除を開始できる機会が訪れることを望んでいる」「債券買い入れの停止または何らかの調整を発表する際に、金利の急上昇や住宅ローン金利の再上昇を招かない形で行うことができるかどうか懸念している」 ◎フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁(5月9日) 米インフレ率の低下について「それほど懸念していない」 「(インフレ)期待が低下し始める、もしくは押し上げられるようであれば、当然留意しなければならない」「(2%という)インフレ目標は上振れと下振れの両方向で考える必要がある」「インフレ期待がしっかりと抑制されている限り、個人的にはある程度の安心感がある」 ◎*シカゴ地区連銀のエバンズ総裁(5月9日) 米インフレ率の低下を受けて「(政策対応を検討するのは)時期尚早」 「(状況を好転させるため)可能な限り懸命に努力すべきだ」「労働市場の改善を夏場も維持できると信じたい」 ◎フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁(5月9日) FRBの出口戦略について「買い入れを停止したいが、とりわけ買い入れペースの減速に着手し、可能な限り段階的に緩めて出口を探りたい」 「雇用、労働市場という、米国が直面する最大の問題に対処する上で、資産買い入れがそれほど効果的だったと感じたことは一度もない」「雇用市場への緩和策の伝達は疑わしい」 ◎ダラス地区連銀のフィッシャー総裁(5月8日) 「インフレは問題ではない。インフレが経済に悪影響をもたらしていると言うことはできないだろう」「問題は財政政策だ」 ◎リッチモンド地区連銀のラッカー総裁(5月3日) 4月の米雇用統計が予想より良好な結果となったことを受けて「過去6カ月間で米労働市場の見通しが大幅に改善したことに疑いの余地はない」「労働市場の見通しが悪化していないのは明らかで、どちらかといえばかなり改善している」「これを踏まえてFRBが資産買い入れのペースを縮小する可能性を(市場は)考慮する必要がある」 「最近のインフレ動向は心強い」「一部インフレ指数が現在低水準で推移しているのは恐らく一時的な動きで、インフレ指標は物価安定と整合する範囲にとどまっている」としてインフレ率は来年までに2%に向け上昇すると予想。 「住宅市場は現在、かなり良好に回復しているようだ」 「これまでの回復を踏まえ、ある段階でFRBのポートフォリオをMBSからシフトさせることを検討すべき」 ◎連邦公開市場委員会(FOMC)声明(5月1日) 物価安定の下、労働市場の見通しが著しく改善するまで(until the outlook for the labor market has improved substantially)、FOMCは財務省証券とエージェンシー発行MBSの購入を継続し、その他の政策手段を適宜活用する。雇用市場またはインフレの見通しの変化に応じ適切な政策緩和を維持するため、FOMCは買い入れのペースを加速もしくは減速させる用意がある(prepared to increase or reduce the pace of its purchases)。資産購入の規模、ペース、構成を決定するに当たっては、想定される効果とコスト、および経済目標に向けた進ちょく度合いを引き続き適切に考慮する。 極めて緩和的な金融政策スタンスをどの程度の期間維持するか決定するに当たっては、労働市場の状況に関するさらなる尺度やインフレ圧力およびインフレ期待を示す指標、金融動向の見通しを含むその他の情報も考慮する。緩和解除の開始を決定する際には、最大雇用と2%のインフレ率という長期目標に沿うバランスの取れたアプローチを採る。 ◎*ニューヨーク連銀のダドリー総裁(4月22日) FRBの資産買い入れの効果は当初予想と「同等、もしくは上回る」 ◎*タルーロFRB理事(4月18日) FRBの資産買い入れについて、早計な縮小は回避する必要があるとの考えを示唆。 予想以上に弱い内容となった3月の米雇用統計を受けて「ある程度立ち止まる必要が出てきた」「雇用統計が例外なのか、それ以前の堅調な統計が例外だったのか、見極めなければならない」 ◎*ラスキンFRB理事(4月18日) 「緩和政策および住宅ローン市場における融資条件の緩和に向けた協調的努力というものは、引き続き経済に弾みをつける助けとなる。そうして得られた雇用の拡大は底辺層の所得改善につながっていく」 「所得や富の不平等は拡大傾向が長年続いていることから、労働市場の循環的な改善がそうした傾向を覆す上で大きな力になるとは考えにくい」 ◎ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁(4月18日) ミネソタ州の厳しい冬を引き合いに「私がどのコートを着るか決める際に求めるのは、自身を適温に保つことだ。私のたとえで言えば、FOMCは実質金利を押し下げることでより暖かいコートを着ている。ただ、実際にはFOMCの選択は米経済を適度に暖かく維持するには不十分だ」 ◎リッチモンド地区連銀のラッカー総裁(4月18日) 「住宅市場は非常に良好な軌道に乗っている」「住宅市場で見られる勢いを踏まえ、FRBはMBS買い入れ策を見直す必要がある」「まずはMBSの買い入れを停止し、買い入れたMBSの売却、もしくは国債への入れ換えの可能性を検討すべきだ」 ◎*セントルイス地区連銀のブラード総裁(4月17日) 「インフレ率が引き続き鈍化すれば、資産買い入れペースを加速させることに前向きだ」「私は、インフレ率が目標から下振れないように積極的に取り組む。2%と決定したらその目標は堅持すべき」