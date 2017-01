3年物ＬＴＲＯ、5月29日の返済は9行・81.23億ユーロ＝ＥＣＢ

[フランクフルト 24日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)は24日、5月 29日に予定されている期間3年の流動性供給オペ(LTRO)資金の早期返済について 、9金融機関、総額81億2300万ユーロ(104億8000万ドル)になると発表し た。 内訳はLTRO第1弾分が5金融機関、62億0800万ユーロ、第2弾分は4金融 機関、19億1500万ユーロ。 ロイターが実施した調査によると返済額の予想は総額20億ユーロだった。 ドラギECB総裁は今月、利下げを決定した理事会後の会見で、経済がさらに悪化す れば、下限金利である中銀預金金利のマイナス金利導入など、一段の借り入れコスト引き 下げの用意があることを示唆。ECBはこのほか、少なくとも2014年7月までは必要 な限り、銀行に資金を全額供給するとしており、銀行の資金調達環境は改善している。 詳細は以下の通り。 LTRO1回目 LTRO2回目 (2011年12月実施) (2012年2月実施) ECB発表日 返済額 返済額 Jan. 25, 2013 137.1591 Feb. 1, 2013 3.4840 Feb. 8, 2013 4.9925 Feb. 15, 2013 3.7900 Feb. 22, 2013 1.7440 61.092 March 1, 2013 4.1760 8.319 March 8, 2013 1.3360 2.894 March 15, 2013 0.385 6.432 March 22, 2013 1.565 0.371 March 28, 2013 3.845 3.160 April 5, 2013 4.092 3.972 April 12, 2013 6.555 4.238 April 19, 2013 8.874 2.068 April 26, 2013 1.661 0.615 May 3, 2013 0.008 0.608 May 10, 2013 1.205 5.152 May 17, 2013 1.020 0.104 May 24, 2013 6.208 1.915 =============================================== 残高 281.554 424.480