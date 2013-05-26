再送-〔今週の主要材料〕海外市場

(体裁を整えて再送しました) ［東京 ２７日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月２７─３１日の海外経済指標】 予想 前回 ２８日（火） ０６：００ＧＭＴ ４月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.5 -0.1 （前年比、％） -2.3 -2.3 １３：００ＧＭＴ ３月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 1.0 1.2 （季調前前月比、％） 0.7 0.3 （前年比、％） 10.2 9.3 １４：００ＧＭＴ ５月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 71.0 68.1 ２９日（水） ０７：５５ＧＭＴ ５月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） 5 4 （失業者数・季調前／ 100万人） 2.9 3.02 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 ０８：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 2.9 2.6 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：００ＧＭＴ 第１・四半期ブラジルＧＤＰ １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ５月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） ３０日（木） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） -0.87 -0.93 （景況感指数） 89.0 88.6 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益（商務省） （前期比、％） 2.0 3.3 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） （前期比年率、％） 2.5 2.5 デフレーター 1.2 1.2 （Q1速報） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （5/25までの週、1000件） 340 340 １４：００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 105.7 （前月比、％） 1.1 1.5 ３１日（金） ０５：３０ＧＭＴ 第４・四半期（１─３月）インドＧＤＰ ０６：００ＧＭＴ ４月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 -0.5 （前年比、％） N/A -2.8 ０６：４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） -0.6 1.3 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 1.4 1.2 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏失業率（統計局） （％） 12.2 12.1 １２：３０ＧＭＴ ４月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.1 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0 １３：４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 55.0 49.0 １３：５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 83.7 83.7 （5月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月２７─３１日の海外行事予定】 ２７日（月） フランス国債入札 英国［スプリング・バンク・ホリデー］、米国［メモリアルデー］ ２８日（火） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリア国債入札 ２９日（水） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １７：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が景気見通しについて講演 （ミネソタ州ミネアポリス） タイ中銀金融政策会合 ブラジル中銀金融政策会合 イタリア短期国債入札 ３０日（木） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 イタリア中長期国債入札 ブラジル［聖体祭］ ３１日（金） １２：４５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（ワシントン） ＯＰＥＣ総会（ウィーン） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━