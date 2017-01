アフリカ連合、地域紛争対応に向け緊急部隊創設へ

[アジスアベバ 27日 ロイター] - アフリカの各国首脳は27日、地域の政変や紛争に迅速に対応するため、緊急部隊を創設すると発表した。

アフリカ連合(AU)議長国エチオピアのハイレマリアム・デザレン首相は、緊急部隊「African Capacity for Immediate Response to Crises」の創設を明らかにした。

南アフリカ、ウガンダ、エチオピアが新設部隊への貢献を表明している。

ハイレマリアム首相は記者団に対して「多くの国がこの部隊への貢献を表明しており、憲法に違反する政権交代などが地域で起きた場合に(それを)回避することができる」と語った。