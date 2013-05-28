29日の国内・海外経済指標と行事予定

(２９日現在)

［東京 ２９日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：１５ 産業競争力会議 ０８：５０ ４月商業販売統計（経産省）

（予測中央値：小売業販売額前年比‐０．４％）） ０９：００─０９：２０ 黒田日銀総裁が国際コンファランスであいさつ（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １６：００ 市場参加者との意見交換会（日銀） ＝＝海外経済・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２８日（火） ０６：００ＧＭＴ ４月独輸入物価（連邦統計庁） １３：００ＧＭＴ ３月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 １４：００ＧＭＴ ５月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリア国債入札 ２９日（水） ０７：５５ＧＭＴ ５月独雇用統計（連邦雇用庁） ０８：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：００ＧＭＴ 第１・四半期ブラジルＧＤＰ １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １７：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が景気見通しについて講演（ミネソタ州ミネアポリス） タイ中銀金融政策会合 ブラジル中銀金融政策会合 ５月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） イタリア短期国債入札