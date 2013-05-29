再送-30日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加しました)

［東京 ３０日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ 東証１部指定 藤久 東証２部から 追加上場 ジェイアイエヌ が東証１部に（既上場は大証ジャスダック） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：００ 三井化学 社長記者会見 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） １１：００ ４月自動車８社生産・輸出実績 １２：３０ ５月ロイター国際分散投資戦略調査 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ日値格競争入札結果（財務省） １４：３０─１８：１０ ＥＳＩＲ国際コンファレンス、甘利経済再生相基調講演 １７：００ 日本鉄鋼連盟会長会見 １７：１５─１７：３０ 中曽日銀副総裁が対談（ザ・エコノミスト・グループ主催） ＝＝海外経済・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２９日（水） ０７：５５ＧＭＴ ５月独雇用統計（連邦雇用庁） ０８：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：００ＧＭＴ 第１・四半期ブラジルＧＤＰ １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １７：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が景気見通しについて講演（ミネソタ州ミネアポリス） タイ中銀金融政策会合 ブラジル中銀金融政策会合 ５月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） イタリア短期国債入札 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）閣僚理事会（パリ、３０日まで） ３０日（木） ０２：００ＧＭＴ 第１・四半期フィリピンＧＤＰ ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １４：００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 イタリア中長期国債入札 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）閣僚理事会（パリ、最終日） ブラジル［聖体祭］