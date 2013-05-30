31日の国内・海外経済指標と行事予定

(３１日現在)

［東京 ３１日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：１３ 製造業ＰＭＩ（マークィット） ０８：２０ 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ５月東京都区部コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省） （予測中央値：前年比‐０．２％） ０８：３０ ４月全国コアＣＰＩ（総務省） （予測中央値：前年比‐０．４％） ０８：３０ ３月完全失業率（総務省） （予測中央値：４．１） ０８：３０ ３月有効求人倍率（厚労省） （予測中央値：０．８７倍） ０８：３０ ３月家計調査（総務省） （予測中央値：前年比＋３．１％） ０８：５０ ４月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比＋０．６％）） ０９：３０─１７：３０ ＥＳＲＩ国際コンファレンス、中曽日銀副総裁講演 １２：３０ ＩＭＦが対日４条協議について会見 １４：００ 古沢財務官がＩＭＦセミナーであいさつ １４：００ ４月住宅着工戸数（国交省）

（予測中央値：前年比＋４．３％） １３：００ 日本電機工業会会長交代会見 ＝＝海外経済・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３０日（木） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １４：００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 イタリア中長期国債入札 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）閣僚理事会（パリ、最終日） ブラジル［聖体祭］ ３１日（金） ０５：３０ＧＭＴ 第４・四半期（１─３月）インドＧＤＰ ０６：００ＧＭＴ ４月独小売売上高（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏失業率（統計局） １２：３０ＧＭＴ ４月米個人所得・消費支出（商務省） １２：４５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（ワシントン） １３：４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １３：５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 ＯＰＥＣ総会（ウィーン）