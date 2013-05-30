ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(一部の記号を修正しました) ［東京 ２７日 ロイター］ - ＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ------------------------------------------------------------------------------- ５月３０日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省 １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省 １０：３０ ３０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省 １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省 １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ日値格競争入札結果（財務省 １４：３０─１８：１０ ＥＳＩＲ国際コンファレンス １４：４０─１６：１０ 第１セッション「世界経済、環境」 浜田内閣官房参与ら出席 １６：４０─１８：１０ 第２セッション「成長、分配」 岩田一政日経センター理事長ら出席 １７：１５─１７：３０ 中曽日銀副総裁が対談（ザ・エコノミスト・グループ主催) ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １４：００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 イタリア中長期国債入札 ブラジル［聖体祭］ 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）閣僚理事会（パリ、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ５月３１日（金） ０８：３０ ５月東京都区部コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省） （予測中央値：前年比‐０．２％） ０８：３０ ４月全国コアＣＰＩ（総務省） （予測中央値：前年比‐０．４％） ０８：３０ ３月完全失業率（総務省） （予測中央値：４．１％） ０８：３０ ３月有効求人倍率（厚労省） （予測中央値：０．８７倍） ０８：３０ ３月家計調査（総務省） （予測中央値：前年比＋３．１％） ０８：５０ ４月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比＋０．６％）） ０９：３０─１７：３０ ＥＳＲＩ国際コンファレンス ０９：３０ 甘利明経済再生相講演 ０９：４５─１０：００ 中曽日銀副総裁講演 １０：１０─１２：００ 第３セッション「アベノミクスの経済政策」 伊藤元重諮問会議議員ら出席 １３：３０─１５：００ 第４セッション「経済政策の波及効果」 伊藤隆俊東大教授ら出席 １５：３０─１７：３０ 第５セッション「日本経済の再生に向けて」浜田内閣官房参与、スティグリッ ツ教授、竹中慶大教授ら出席 １２：３０ ＩＭＦが対日４条協議について会見 １４：００ 古沢財務官がＩＭＦセミナーであいさつ １４：００ ４月住宅着工戸数（国交省） (予測中央値：前年比＋４．３％） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５：３０ＧＭＴ １─３月期インドＧＤＰ ０６：４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏失業率（統計局） １２：３０ＧＭＴ ４月米個人所得・消費支出（商務省） １２：４５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（ワシントン） １３：４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １３：５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 ＯＰＥＣ総会（ウィーン） -------------------------------------------------------------------------------- ＜６月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ（国家統計局） １０：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がトルコ中銀主催会合で講演「異種エージェ ントモデルにおける資産市場と労働市場の関連付け」（イスタンブール） １４：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がトルコ中銀主催会合のパネル討論「米金融 政策の適切性評価」に参加（イスタンブール） 第５回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ５）（横浜市、３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １８：００ＧＭＴ バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長がプリンストン大学 であいさつ、質疑応答なし（ニュージャージー州プリンストン） 第５回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ５）（横浜市、３日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ６月３日（月） ０８：５０ １─３月法人企業統計（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ５月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１：４５ＧＭＴ ５月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０１：５０ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が国際通貨会議の規制に関するパネル討論に参加（上海） ０１：３０ＧＭＴ ４月豪小売売上高（連邦統計局） ０１：４５ＧＭＴ ５月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 １１：５０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加（ストックホルム） １２：５８ＧＭＴ ５月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ４月米建設支出（商務省） １４：００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ５月米自動車販売台数 フランス国債入札 カナダ中銀のポロズ新総裁就任 第５回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ５）（横浜市、最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ６月４日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ５月マネタリーベース（日銀） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪経常収支（連邦統計局） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ４月米貿易収支（商務省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（ニューメキシコ州サ ンタフェ） -------------------------------------------------------------------------------- ６月５日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が米経済の見通しについて講演（トロント） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局） ０１：４５ＧＭＴ ５月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） １４：００ＧＭＴ ４月米製造業新規受注（商務省） １４：００ＧＭＴ ４月米耐久財受注改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ドイツ連邦債入札 英中銀金融政策委員会（６日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ６月６日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １５：００ フォーキャスト調査（日経センター） １５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局） １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省） １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １１：３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １６：００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） １６：００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（マサチューセッツ州チェストナッ トヒル） ５月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） スペイン国債入札 フランス国債入札 韓国［戦没者慰霊日（顕忠日）］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月７日（金） 閣議、閣議後会見 １０：３０ ５年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ４月独貿易収支（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏貿易収支（税関） ０８：３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局） １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省） １２：３０ＧＭＴ ５月米雇用統計（労働省） １９：００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 米中首脳会談（７日まで、米カリフォルニア州） -------------------------------------------------------------------------------- ６月８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ５月中国貿易統計 米中首脳会談（最終日、米カリフォルニア州） -------------------------------------------------------------------------------- ６月９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ５月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） ５月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１０日（月） 日銀金融政策決定会合１日目 ０８：５０ １─３月ＧＤＰ２次速報（内閣府） ０８：５０ ５月貸出・預金動向（日銀） １４：００ ５月消費動向調査（内閣府） 時間未定 ５月景気ウォッチャー調査（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 オーストラリア［女王誕生日］、中国［端午節］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月１１日（火） 日銀金融政策決定会合２日目 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ４─６月法人企業景気予測調査（財務省・内閣府） ０８：５０ ５月マネーストック（日銀）［JPBOJM=ECI] １５：００めど ５月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ４月英生産者物価指数（国立統計局） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ ４月米卸売在庫（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 中国［端午節］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月１２日（水） ０８：５０ ４月機械受注（内閣府） ０８：５０ ５月企業物価指数（日銀） １４：００ ６月金融経済月報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） ０８：３０ＧＭＴ ５月英失業率（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８：００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） イタリア短期債入札 ドイツ連邦債入札 中国［端午節］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月１３日（木） １０：３０ 白井日銀審議委員講演（旭川） １４：００ 白井日銀審議委員会見（旭川） １５：００めど ５月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省） １２：３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省） １４：００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 イタリア中長期債入札 フィリピン中銀金融政策決定会合 ニュージーランド中銀政策金利発表 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１４日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨、５月２１─２２日開催分 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） ０９：００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏雇用統計 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（商務省） １２：３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省） １３：１５ＧＭＴ ５月米鉱工業生産（ＦＲＢ） １３：５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 イラン大統領選挙 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１７日（月） ０８：５０ ４月第３次産業活動指数（経済産業省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏貿易収支（統計局） １２：３０ＧＭＴ ６月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） １３：００ＧＭＴ ４月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ６月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 Ｇ８首脳会議（１８日まで、北アイルランド） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１８日（火） 閣議、閣議後会見 １３：３０ ４月鉱工業生産確報（経産省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１９日（水） ０８：５０ ５月貿易統計（財務省） ０８：５０ １─３月資金循環統計速報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ５月英消費者物価指数（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ６月独景気期待指数（ＺＥＷ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ５月米住宅着工件数（商務省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（１９日まで） ５月中国新築住宅価格 Ｇ８首脳会議（最終日、北アイルランド） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２０日（木） ０８：３０ ６月ロイター短観 １１：００めど ５月外国投信概況 １４：００ ４月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ６月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ５月独生産者物価指数（連邦統計庁） ０７：３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 ０８：３０ＧＭＴ ５月英小売売上高（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １４：００ＧＭＴ ５月米中古住宅販売（全米リアルター協会） １４：００ＧＭＴ ５月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） １４：００ＧＭＴ ６月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 フランス国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２１日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ ６月ロイター企業調査 １５：３５ 黒田日銀総裁が全国信用金庫大会であいさつ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２２日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２３日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２４日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２５日（火） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２６日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２７日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２８日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ５月完全失業率（総務省） ０８：３０ ５月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ５月家計調査（総務省） ０８：５０ ５月商業販売統計（経産省） ０８：５０ ５月鉱工業生産速報（経産省） １４：００ ５月住宅着工戸数（国交省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２９日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月３０日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主な海外マーケット休場予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３０日（木）ブラジル［聖体祭］ ６月 ６日（木）韓国［戦没者慰霊日（顕忠日）］ １０日（月）オーストラリア［女王誕生日］、中国［端午節］ １１日（火）中国［端午節］ １２日（水）中国、香港、台湾［以上、端午節］