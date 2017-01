米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、米ＦＲＢの政策見極めるため様子見気分高まる

[ニューヨーク 30日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (1950GMT) 92*11.00(‐0*07.00)=3.2782% 前営業日終盤 92*18.00(+1*03.00)=3.2660% 10年債 (1950GMT) 96*23.50(+0*01.00)=2.1154% 前営業日終盤 96*22.50(+0*13.50)=2.1189% 5年債 (1950GMT) 99*30.25( N/A ) =1.0112% 前営業日終盤 98*08.00(+0*04.25) =0.9904% 2年債 (1950GMT) 99*29.00( 0*00.00)=0.2970% 前営業日終盤 99*29.00( N/A )=0.2970% 30日の米金融・債券市場では、米経済の強さ、および米連邦準備理事会(FRB)の政 策の行く末を見極めようとする動きが強まり、国債価格はほぼ横ばいで推移した。 この日は290億ドルの7年債入札で堅調な需要が見られ、落札利回りが予想よりも 低くなったことを受け、国債価格が一時上昇する場面もあった。 ただ、FRBの政策に関する先行き不透明感が高まっていることから、投資家はポジ ションをどちらの方向にも傾けることに消極的になっており、国債価格の上昇は一時的な ものにとどまった。 TD証券(ニューヨーク)の米国調査・戦略部門責任者、ミラン・マルレーン氏は、 「FRBと同様、市場参加者の間でも様子見気分が高まっている」と述べた。 終盤の取引で指標10年債 は2/32高。利回りは2.114%と、前 日終盤の2.119%から低下した。 Tボンド先物6月限 は4/32安の141─16/32。 Tノート先物6月限 は0.50/32高の130─15.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (-1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -8.00 (+0.25)