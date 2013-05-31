訂正-UPDATE 1-追加-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝11本

(一部の設定額の誤りを訂正します。)
［東京 ３１日 ロイター］ -
【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
日興アセットマネジメント
設定上限額：１０００億円
設定額：１４２億４１６８万円
販売会社：エース証券、丸八証券
◎ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド
大和証券投資信託委託
設定上限額：１０５０億円
設定額：４７１億７６０９万円
販売会社：大和証券
◎ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド１３─０５（限定追加型／早期償還条項付）＜愛称：未来 のいろどり＞
中銀アセットマネジメント
設定上限額：１００億円
設定額：１８億４３９２万円
販売会社：中国銀行 、中銀証券
◎海外消費関連日本株ファンド＜愛称：クール・ジャパン＞
新光投信
設定上限額：１０００億円
設定額：３９億７８２３万円
販売会社：むさし証券、岩井コスモ証券、ちばぎん証券
◎欧州ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
欧州ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
国際投信投資顧問
設定上限額：各５００億円
設定額：・為替ヘッジあり： ４２４６万円
・為替ヘッジなし：１億０２７３万円
販売会社：岩井コスモ証券
◎ジャパン・バンク・ファンド ２０１３─０５
パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：６０億円 設定額：３６億２４６１万円（訂正） 販売会社：三井住友銀行
◎アジア・プラス（円コース）
アジア・プラス（アジア通貨戦略コース）
アジア・プラス（マネープールファンド） 野村アセットマネジメント
設定上限額：各２０００億円（マネープールは２０００万円 自己設定）
設定額：──
販売会社：三井住友銀行、野村信託銀行
◎日本株・市場リスクコントロールファンド＜愛称：いざ！日本株＞
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定上限額：３００億円
設定額：５億１７３１万円
販売会社：ＳＢＩ証券
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