訂正（発表者側の申し出）-カービュー ：単体、13年3月当期62.2 %減1.16億円、14年3月期予想37.9 %増1.6億円

Markets |
(発表者側の訂正です。表組を整えて再送しました) ［東京 31日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 4,428 5,492 3,630 1,641 (-19.4 %) (+14.3 %) (-18.0 %) (-27.8 %) 営業利益（百万円） 211 560 (-62.3 %) (-9.8 %) 経常利益（百万円） 233 577 396 18 (-59.5 %) (-8.5 %) (+70.0 %) (-80.6 %) 当期利益（百万円） 116 308 160 △80 (-62.2 %) (+31.1 %) (+37.9 %) (-221.2 %) １株利益 （円） 1,846.72 4,891.51 12.66 △6.33 希薄後ＥＰＳ（円） 1,846.00 4,880.45
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文