米金融・債券市場＝下落、米ＦＲＢの量的緩和規模縮小観測の高まりで

[ニューヨーク 31日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 92*11.00(+0*01.50)=3.2782% 前営業日終盤 92*09.50(‐0*08.50)=3.2808% 10年債 (2105GMT) 96*19.00(‐0*03.50)=2.1317% 前営業日終盤 96*22.50( 0*00.00)=2.1190% 5年債 (2105GMT) 99*28.25(‐0*01.75)=1.0241% 前営業日終盤 99*30.00( N/A )=1.0129% 2年債 (2105GMT) 99*29.00( 0*00.00)=0.2972% 前営業日終盤 99*29.00( 0*00.00)=0.2970% 31日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。朝方発表されたシカゴ地区購 買部協会の5月の景気指数が予想を上回って上昇したことで、米連邦準備理事会(FRB )が年内に資産買い入れ規模を縮小させるとの観測が強まったことが背景。 米商務省発表の4月の個人消費支出は前月比0.2%減と昨年5月以来ほぼ1年ぶり に減少に転じたものの、国債価格は下落した。 FRBが資産買い入れ規模を縮小させれば長期金利が上昇し、FRBが2008年末 に導入に踏み切った量的緩和が終了に向けて動き出すとの観測から、債券市場では米国債 の持ち高を減らす動きが出ている。 国債価格が底値を打ったかはまだ不明となっており、バンガードのポートフォリオ・ マネジャー、ジェマ・ライト・カスパリウス氏は、「すべての注目はFRBに集まってい る」と述べた。 バーナンキFRB議長は前週の議会証言で、景気の勢いが維持されていることが確認 できれば「今後数回の会合で(next few meetings)」債券購入ペースの減速を決定する こともあり得るとの考えを表明。 ただ米国のインフレ率は、FRBが2%とする目標を引き続き大幅に下回って推移し ているため、FRBの資産買い入れ規模縮小に向けたプロセスは一筋縄ではいかない可能 性がある。 UBSの世界金利戦略部門責任者のマイケル・シューマッハー氏は、「バーナンキF RB議長が最も回避したいと思っているものは、第1にデフレ、第2に過酷なディスイン フレ」と指摘。「このため、インフレ率が非常に低い水準で推移すれば、現行の月額85 0億ドルのペースでの資産買い入れを継続させることを選ぶと考えられる」と述べた。 終盤の取引で指標10年債 は9/32安。利回りは一時2.066%ま で低下したものの、その後は上向き、取引終盤では2.153%となった。 同利回りは5月初旬は1.61%近辺にあったが、29日には1年1カ月ぶりの水準 となる2.235%まで上昇している。 30年債 は1/32安。利回りは3.28%。一時は3.356%まで 上昇していたが、取引終盤にかけて週末を控えたショートカバーが入り、価格の下げ幅は 縮小した。 市場では6月7日発表の5月の米雇用統計が注目されている。ソシエテ・ジェネラル の国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は、「雇用統計で、FRBが資産買い入れ規 模の縮小に着手すると示唆されれば、市場のボラティリティーは高まる」との見方を示し た。 Tボンド先物6月限 は14/32安の141─2/32。 Tノート先物6月限 は7.50/32安の130─8/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -6.75 (+1.00)