〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ３日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月３─９日の海外経済指標】 予想 前回 ３日（月） ０１：００ＧＭＴ ５月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ ４月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.3 -0.4 ０１：４５ＧＭＴ ５月中国製造業ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 47.8 47.8 （速報値） １２：５８ＧＭＴ ５月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット） （指数） N/A 51.9 （速報値） １４：００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 50.5 50.7 １４：００ＧＭＴ ４月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.8 -1.7 ５月米自動車販売台数 ４日（火） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪経常収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） -9.0 -14.7 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） -0.3 -0.2 （前年比、％） 0.2 0.7 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ４月米貿易収支（商務省） （１０億ドル） -40.0 -38.8 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ５日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） 0.8 0.6 （前年比、％） 2.7 3.1 ０１：４５ＧＭＴ ５月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） 47.5 47.5 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） 47.7 47.7 （速報値） ０９：００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） -1.0 -1.0 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） -0.8 -2.4 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 165 119 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 0.7 0.7 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.5 0.5 （速報値） １４：００ＧＭＴ ４月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 1.5 -4.9 １４：００ＧＭＴ ４月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 3.3 （速報値） １４：００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 53.4 53.1 （景気指数） N/A 55.0 ６日（木） ０１：３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） 0.2 0.31 １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -0.1 2.2 １１：３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 38.121 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／１までの週、１０００件） 345 354 １６：００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） ５月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ７日（金） ０６：００ＧＭＴ ４月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 172 176 ０６：４５ＧＭＴ ４月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.7 ０８：３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -8.80 -9.06 １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） -0.2 1.2 １２：３０ＧＭＴ ５月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 168 165 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 176 （失業率、％） 7.5 7.5 １９：００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.5 7.97 ８日（土） ５月中国貿易統計 ９日（日） ５月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） ５月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月３─７日の海外行事予定】 ３日（月） ０１：５０ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が国際通貨会議の規制に関するパネル討論に 参加（上海） １１：５０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加（スト ックホルム） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ５月米自動車販売台数 フランス国債入札 カナダ中銀のポロズ新総裁就任 第５回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ５）（横浜市、最終日） ４日（火） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） １６：３０ＧＭＴ ラスキンＦＲＢ理事がパネル討論会に参加（ワシントン） １７：３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 （ニューメキシコ州サンタフェ） ５日（水） ００：００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が米経済の見通しについて講演（ トロント） １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ドイツ連邦債入札 英中銀金融政策委員会（６日まで） ６日（木） １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ ラスキンＦＲＢ理事が講演（オハイオ州コロンバス） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １６：００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） １６：００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 （マサチューセッツ州チェストナットヒル） スペイン国債入札 フランス国債入札 韓国［戦没者慰霊日（顕忠日）］ ７日（金） 米中首脳会談（７日まで、米カリフォルニア州） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━