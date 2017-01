5月インドネシアＣＰＩ、前年比＋5.47％に鈍化

[ジャカルタ 3日 ロイター] - 5月のインドネシア消費者物 価指数(CPI)は前年比5.47%上昇と、4月の5.57%から鈍 化し、ロイターがまとめたエコノミストの予想中央値の5.62%も下 回った。食品などの価格が落ち着いていたことが背景。 前月比では0.03%低下。4月は0.10%低下だった。 食品と政府が価格を管理している品目を除外したコア指数も前年比 3.99%上昇と、前月の4.12%上昇から減速した。 ただし、政府が決定を先延ばししている燃料価格引き上げが潜在的 なインフレ圧力としてある。決定は今月中、上げ幅は平均33%程度と される。 中銀は今年のインフレ率を3.5─5.5%程度と予想するが、政 府が燃料価格を引き上げれば、予想を7.76%に引き上げる可能性を 示している。 CPIの推移(%) CPI y/y m/m May 5.47 -0.03 April 5.57 -0.10 March 5.90 0.63 Feb 5.31 0.75 Jan 4.57 1.03 Dec 4.3 0.54 Nov 4.32 0.07 Oct 4.61 0.16 Sept 4.31 0.01 Aug 4.58 0.95 July 4.56 0.70 June 4.53 0.62 May 4.45 0.07 April 4.50 0.21 March 3.97 0.07 Feb 3.56 0.05 Jan-12 3.65 0.76 Dec 3.79 0.57 Nov 4.15 0.34 Oct 4.42 -0.12 Sept 4.61 0.27 Aug 4.79 0.93 July 4.61 0.67 June 5.54 0.55 May 5.98 0.12 April 6.16 -0.31 March 6.65 -0.32 Feb 6.84 0.13 Jan-11 7.02 0.89 Dec 6.96 0.92 Nov 6.33 0.60 Oct 5.67 0.06 Sept 5.80 0.44 Aug 6.44 0.76 July 6.22 1.57 June 5.05 0.97 May 4.16 0.29 April 3.91 0.15 March 3.43 -0.14 Feb 3.81 0.30 Jan-10 3.72 0.84 Dec 2.78 0.33 Nov 2.41 -0.03 Oct 2.57 0.19 Sept 2.83 1.05 Aug 2.75 0.56 July 2.71 0.45 June 3.65 0.11 May 6.04 0.04 April 7.31 -0.31