起債条件一覧〔表〕＝6月4日現在

［東京 ４日 ロイター］ - ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ６／ ３ ソフトバンク 第４３回 A ４０００億円 ５年 １．７４％ ─ ６／２０ 大和 野村 みずほ SMBC日興 三菱UFJMS ５／３１ アコム 第６３回 BBB/A ２５０億円 ４年 ０．９９％ Ｌ＋５０ｂｐ ６／ ７ 三菱UFJMS 大和 SMBC日興 ５／３１ 大日本スクリーン製造 第１６回 BBB ８６億円 ３年 ２．００％ ─ ６／ ７ 野村 三菱UFJMS ５／３０ トヨタ自動車 第１３回 AA+/Aa3/AA‐ ４００億円 ３年 ０．２８９％ Ｔ２８０＋７ｂｐ ６／ ６ 野村 SMBC日興 三菱UFJMS 大和 みずほ ５／３０ トヨタ自動車 第１４回 AA+/Aa3/AA‐ ２００億円 １０年 ０．９６３％ Ｔ３２８＋８ｂｐ ６／ ６ 野村 SMBC日興 三菱UFJMS 大和 みずほ ５／３０ 富士電機 第２７回 BBB+/BBB+ ２００億円 ５年 ０．９０％ Ｌ＋２９ｂｐ ６／ ６ SMBC日興 みずほ 野村 ５／３０ ホンダファイナンス 第２５回 AA/A1 ５００億円 ５年 ０．５５４％ Ｔ２９５＋１２ｂｐ ６／ ７ SMBC日興 野村 ５／３０ 三菱ＵＦＪ信託銀行 第３回 AA ２００億円 ５年 ０．５１％ Ｔ２９５＋９ｂｐ ６／ ５ 三菱UFJMS ５／３０ 宇部興産 第９回 A‐/A‐ １００億円 ５年 ０．６０４％ Ｔ２９５＋１８ｂｐ ６／ ６ みずほ 野村 三菱UFJMS ５／３０ トピー工業 第２０回 BBB+ ５０億円 ５年 ０．８１％ Ｌ＋２０ｂｐ ６／ ６ みずほ ５／３０ トピー工業 第２１回 BBB+ ５０億円 ７年 １．２６％ Ｌ＋４３ｂｐ ６／ ６ みずほ 三菱UFJMS ５／３０ 住友不動産 第８７回 A‐/A ２００億円 ７年 ０．８７７％ Ｔ３０７＋２４ｂｐ ６／ ５ 三菱UFJMS ５／２９ 三井金属 第１２回 A‐ １００億円 ５年 ０．７９％ Ｌ＋１６ｂｐ ６／ ４ 野村 SMBC日興 ５／２９ 三菱ケミカルホールディングス 第７回 A/A+ ２００億円 ５年 ０．６１５％ Ｔ２９５＋１７ｂｐ ６／ ４ 野村 大和 三菱UFJMS ５／２９ 三菱ケミカルホールディングス 第８回 A/A+ １００億円 ７年 ０．９４８％ Ｔ３０９＋２４ｂｐ ６／ ４ みずほ 野村 SMBC日興 ５／２９ 三菱ケミカルホールディングス 第９回 A/A+ １００億円 １０年 １．２２６％ Ｔ３２８＋３０ｂｐ ６／ ４ 野村 三菱UFJMS みずほ ５／２９ 東日本高速道路 第２１回 AA+/Aa3 ２００億円 ５年 ０．５８０％ Ｔ２９５＋１４ｂｐ ６／ ４ 大和 三菱UFJMS メリル ５／２４ 新生銀行 第５回 BBB １００億円 １０年 注参照 ─ ６／ ７ 大和 新生 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ソフトバンク債： 個人投資家向けに販売。 格付けはＡ（格下げ方向でクレジット・モニター指定中／ＪＣＲ）。 ・新生銀行債： 利率は当初５年が３．５９％、以降が５年物円スワップレート＋３．００％。 期限前償還条項付劣後債。 個人投資家向けに販売。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ５／３０ 日本学生支援機構 第３１回 AA/AA+ ５００億円 ２年 ０．２０６％ Ｔ２７１＋６ｂｐ ６／ ７ 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ５／３０ 韓国産業銀行 第４１回 A+/AA‐/Aa3 ２００億円 ２年 ０．５４％ Ｌ＋２０ ６／ ７ シティＧ メリル 三菱UFJMS みずほ ５／３０ 韓国産業銀行 第４２回 A+/AA‐/Aa3 ３５億円 ３年 ０．６６％ Ｌ＋２５ ６／ ７ シティＧ メリル 三菱UFJMS みずほ ５／３０ 韓国産業銀行 第４３回 A+/AA‐/Aa3 ６５億円 ５年 ０．８９％ Ｌ＋２８ ６／ ７ シティＧ メリル 三菱UFJMS みずほ ５／２９ ノルデア銀行 第４回 Aa3/AA‐/AA‐ ２８１億円 ３年 ０．４９２％ Ｌ＋８ ６／ ５ 大和 JPモルガン みずほ 野村 ５／２９ ノルデア銀行 第５回 Aa3/AA‐/AA‐ ４８８億円 ５年 ０．７３０％ Ｌ＋１１ ６／ ５ 大和 JPモルガン みずほ 野村 ５／２９ ノルデア銀行 第３回（変動） Aa3/AA‐/AA‐ １２２億円 ３年 注参照 ─ ６／ ５ 大和 JPモルガン みずほ 野村 ５／２９ ノルデア銀行 第４回（変動） Aa3/AA‐/AA‐ ２１億円 ５年 注参照 ─ ６／ ５ 大和 JPモルガン みずほ 野村 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ノルデア銀行債： ３段目：変動利付債、利率は３カ月ＬＩＢＯＲ＋１８ｂｐ。 ４段目：変動利付債、利率は３カ月ＬＩＢＯＲ＋２１ｂｐ。 格付け：ＡＡ─（ネガティブ アウトルック／Ｓ＆Ｐ）。 ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― スウェーデン輸出信用銀行 注参照 １．３５６億 ５年 ３．７０ １００．００ ６／２７ 注参照 ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー 注参照 未定 ５年 未定 １００．００ ６／２１ 注参照 注参照 未定 ５年 未定 １００．００ ６／２１ 注参照 東京都 米ドル １０億 ５年 １．６２５ ９９．５１４ ６／ ６ 注参照 三井住友銀行 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ６／２４ 注参照 米ドル 未定 ６年 未定 １００．００ ６／２４ 注参照 ゴールドマン・サックス 円 未定 ５年 未定 １００．００ ６／２６ 注参照 三菱ＵＦＪ信託銀行 米ドル ５０００万 ５年 未定 １００．００ ６／２４ 注参照 豪ドル ５０００万 ５年 未定 １００．００ ６／２４ 注参照 ドイツ銀行ロンドン支店 注参照 ３億 ５年 ５．７０ １００．００ ６／２０ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 １．２６億 ５年６カ月 ４．５０ １００．００ ６／２７ 注参照 注参照 ５３５０万 ５年６カ月 ５．７６ １００．００ ６／２７ 注参照 注参照 ７８３０万 ５年 ５．３０ １００．００ ６／ ４ 注参照 注参照 ３．２８４億 ５年 ３．７７ １００．００ ６／ ４ 注参照 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 注参照 ３４５０万 ４年６カ月 ３．９３ １００．００ ６／２７ 注参照 注参照 １．２億 ３年６カ月 ４．００ １００．００ ６／２５ 注参照 注参照 ２．４億 ５年 ４．４２ １００．００ ６／２４ 注参照 注参照 １８００万 ５年 ５．９０ １００．００ ６／１２ 注参照 注参照 １．４３億 ４年 ４．１０ １００．００ ６／１２ 注参照 注参照 ７０００万 ４年６カ月 ０．５０ ８５．２５ ６／１７ 注参照 注参照 １億 ４年 ６．１５ １００．００ ６／ ５ 注参照 トヨタ ファイナンス オーストラリア 豪ドル ９５９０万 ５年 ３．６４ １００．００ ６／ ４ 注参照 注参照 ５１１０万 ５年 ３．７２ １００．００ ６／ ４ 注参照 ソシエテ・ジェネラル 注参照 １０億 １０年 ０．５０ 未定 ６／１１ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 ２．２億 １０年 ０．５０ ６４．３０ ６／１０ 注参照 バークレイズ・バンク 注参照 ３．７億 ５年２カ月 ４．０２ １００．００ ６／ ６ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─２６日。受渡日は６月２８日。 売出人は証券ジャパン、木村証券。売出取扱人は臼木証券、中泉証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ジェー・ピー・モルガン・チェース債：価格は売出価格。 １段目：メキシコペソ建て債。 ２段目：トルコリラ建て債。 売出期間は６月１１日─１９日。受渡日は６月２４日。売出人は大和証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・東京都 ユーロ米ドル建て債：価格は発行価格。 主幹事はバンカメ・メリル、バークレイズ、野村インタ。 格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 スプレッドはミッドスワップ＋４３ｂｐ、米国債＋６８ｂｐ。 ・三井住友銀行債：価格は売出価格。 １段目：豪ドル建て債、売出人はＳＭＢＣ日興証券、ＳＭＢＣフレンド証券。 ２段目：米ドル建て債、売出人はＳＭＢＣ日興証券。 売出期間は６月１０日─２４日。受渡日は６月２５日。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）。 ・ゴールドマン・サックス ユーロ円建て債：価格は売出価格。 売出期間は６月１１日─２６日。受渡日は６月２７日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。 無担保債務の信用格付けはＡ３（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・三菱ＵＦＪ信託銀行債：価格は売出価格。 １段目：米ドル建て債。 ２段目：豪ドル建て債。 売出期間は６月１３日─２４日。受渡日は６月２５日。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。 売出取扱人はいよぎん証券、カブドットコム証券、静銀ティーエム証券、 常陽証券、ちばぎん証券、新潟証券、八十二証券、百五証券。 プログラム格付けはＡＡ（ＪＣＲ）。個別の社債に適用されない。 ・ドイツ銀行ロンドン支店 ロシアルーブル建て債：価格は売出価格。 売出期間は５月２３日─６月１８日。受渡日は６月２１日。 売出人は日の出証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド債：価格は売出価格。 １段目：メキシコペソ建て債。 ２段目：トルコリラ建て債。 売出期間は５月２９日─６月２７日。受渡日は６月２８日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド債：価格は売出価格。 ３段目：トルコリラ建て債。 ４段目：メキシコペソ建て債。 売出期間は５月２７日─６月４日。受渡日は６月５日。 売出人はみずほ証券。格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─２６日。受渡日は６月２８日。売出人はあかつき証券。 売出取扱人は坂本北陸証券、大熊本証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─２５日。受渡日は６月２６日。売出人はむさし証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─２１日。受渡日は６月２５日。売出人は水戸証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク トルコリラ建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─１２日。受渡日は６月１３日。売出人は岩井コスモ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建て債（５段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─１２日。受渡日は６月１３日。売出人は岩井コスモ証券。 売出取扱人は静岡東海証券、島大証券、ニュース証券、松阪証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建てディスカウント債（６段目）：価格は売出価格。 売出期間は５月１５日─６月１７日。受渡日は６月１８日。 売出人は明和証券、リーディング証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク ロシアルーブル建て債（７段目）：価格は売出価格。 売出期間は５月１３日─６月５日。受渡日は６月６日。売出人はマネックス証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・トヨタ ファイナンス オーストラリア債：価格は売出価格。 １段目：豪ドル建て債：売出人はみずほ証券、東海東京証券。 ２段目：ニュージーランドドル建て債：売出人はみずほ証券。 売出期間は５月２７日─６月４日。受渡日は６月５日。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ソシエテ・ジェネラル ロシアルーブル建てディープ・ディスカウント債： 価格は売出価格。売出期間は６月６日─１０日。 受渡日は６月１２日。売出人はソシエテ・ジェネラル証券。 売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建てディスカウント債： 価格は売出価格。売出期間は５月２３日─６月７日。受渡日は６月１１日。 売出人は安藤証券。 ・バークレイズ・バンク メキシコペソ建て債：価格は売出価格。 売出期間は５月１３日─６月６日。受渡日は６月７日。 売出人はＳＭＢＣフレンド証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。