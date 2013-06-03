〔表〕米財務省13日物出納管理証券、最高落札金利は0.050％

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［ワシントン ３日 ロイター］ - 米財務省が実施した１３日物出納管理証券入札 結果は以下の通り。 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.998194 最高利回り落札比率 90.29％ カバー（応札倍率） 4.28倍 （以下の数字の単位は千ドル） 落札総額 30,000,991,000 応札総額 128,490,000,000 競争入札 30,000,991,000 非競争入札 0 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年6月04日 償還日 2013年6月17日
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