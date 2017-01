米金融・債券市場＝まちまち、米製造業統計は予想外に弱い

[ニューヨーク 3日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2000GMT) 92*22.00(+0*11.00)=3.2592% 前営業日終盤 92*11.00(+0*01.50)=3.2782% 10年債 (2000GMT) 96*22.00(+0*03.00)=2.1211% 前営業日終盤 96*19.00(‐0*03.50)=2.1317% 5年債 (2000GMT) 99*28.00(‐0*00.25)=1.0258% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*01.75)=1.0241% 2年債 (2000GMT) 99*29.25(+0*00.25)=0.2933% 前営業日終盤 99*29.00( 0*00.00)=0.2972% 3日の米金融・債券市場では、国債価格がまちまち。全般的に上下に振れる展開とな った。週末の雇用統計を控え警戒感が広がるなか、米製造業統計の予想外に弱い内容を織 り込む動きとなった。 Tボンド先物9月限 は1─02/32高の141─03/32。 Tノート先物9月限 は5.50/32高の129/12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -6.25 (+0.50)