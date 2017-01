UPDATE2: 米金融・債券市場＝まちまち、米製造業統計は予想外に弱い

(レートを更新しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 92*17.50(+0*06.50)=3.2670% 前営業日終盤 92*11.00(+0*01.50)=3.2782% 10年債 (2105GMT) 96*20.00(+0*01.00)=2.1283% 前営業日終盤 96*19.00(‐0*03.50)=2.1317% 5年債 (2105GMT) 99*27.00(‐0*01.25)=1.0322% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*01.75)=1.0241% 2年債 (2105GMT) 99*29.25(+0*00.25)=0.2933% 前営業日終盤 99*29.00( 0*00.00)=0.2972% 3日の米金融・債券市場では、国債価格がまちまち。全般的に上下に振れる展開とな った。週末の雇用統計を控え警戒感が広がるなか、米製造業統計の予想外に弱い内容を織 り込む動きとなった。 米供給管理協会(ISM)が発表した5月の製造業景気指数は49.0と、2009 年6月以来約4年ぶりの水準に悪化するとともに、景気を見極めるうえでの分岐点となる 50を半年ぶりに下回った。新規受注が落ち込んだほか、輸出もさえなかった。 指標10年債 は横ばい。利回りは2.132%。 30年債 は6/32高。利回りは3.268%と、前週末の3.278 %から低下した。 米国三菱UFJ証券の米国債トレーディング部エグゼクティブ・ディレクター、トー マス・ロス氏は「足元の動きが一時的なものなのか、それとも利回り上昇に向けた本格的 な動きなのかは大いに議論の余地が残されている」とし、今後の経済指標内容を注視して いきたいと話した。 7日発表の5月雇用統計の見通しについて、市場では非農業部門の雇用者数が17万 人増と予想されている。4月は16万5000人増だった。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀は、この日の国債買い切りオペ で14億6400万ドルの国債を買い入れた。 Tボンド先物9月限 は1─02/32高の141─03/32。 Tノート先物9月限 は5.50/32高の129/12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -6.25 (+0.50)