＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月４日─６月１１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４日（火） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） -0.3 -0.2 （前年比、％） 0.2 0.7 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ４月米貿易収支（商務省） （１０億ドル） -41.0 -38.8 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ５日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） 0.8 0.6 （前年比、％） 2.7 3.1 ０１：４５ＧＭＴ ５月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） 47.5 47.5 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） 47.7 47.7 （速報値） ０９：００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） -1.0 -1.0 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） -0.8 -2.4 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 165 119 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 0.7 0.7 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.5 0.5 （速報値） １４：００ＧＭＴ ４月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 1.5 -4.9 １４：００ＧＭＴ ４月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 3.3 （速報値） １４：００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 53.1 （景気指数） 55.2 55.0 ６日（木） ０１：３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） 0.22 0.31 １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -1.0 2.2 １１：３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 38.121 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／１までの週、１０００件） 345 354 １６：００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） ５月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ７日（金） ０６：００ＧＭＴ ４月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 172 176 ０６：４５ＧＭＴ ４月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.7 ０８：３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -8.80 -9.06 １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.0 1.2 １２：３０ＧＭＴ ５月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 170 165 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 176 （失業率、％） 7.5 7.5 １９：００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.00 7.97 ８日（土） 時間未定 ５月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） N/A 14.7 輸入（前年比、％） N/A 16.8 貿易収支（10億ドル） N/A 18.16 ９日（日） ０１：３０ＧＭＴ ５月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.4 ０１：３０ＧＭＴ ５月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） N/A 0.2 ０１：３０ＧＭＴ ５月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -2.6 ０５：３０ＧＭＴ ５月中国鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） N/A 9.3 ０５：３０ＧＭＴ ５月中国小売売上高（国家統計局） （前年比、％） N/A 12.8 ０５：３０ＧＭＴ １─５月中国固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） N/A 20.6 １０日（月） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.9 １０─１５日 時間未定 ５月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） N/A 793 ５月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 14.9 ５月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 16.1 １１日（火） ０８：３０ＧＭＴ ４月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A -1.4 ０８：３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 1.1 （前年比、％） N/A -1.4 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━