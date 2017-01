米金融・債券市場＝10年債ほぼ横ばい、雇用統計待ち

[ニューヨーク 4日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (1945GMT) 91*25.50(‐0*24.00)=3.3087% 前営業日終盤 92*17.50(+0*06.50)=3.2670% 10年債 (1945GMT) 96*15.00(‐0*05.00)=2.1462% 前営業日終盤 96*20.00(+0*01.00)=2.1283% 5年債 (1945GMT) 99*24.00(‐0*03.00)=1.0516% 前営業日終盤 99*27.00(‐0*01.25)=1.0322% 2年債 (1945GMT) 99*29.00(‐0*00.25)=0.2973% 前営業日終盤 99*29.25(+0*00.25)=0.2933% 4日の米金融・債券市場では、指標10年債価格がほぼ横ばいとなった。米連邦準備 理事会(FRB)が今後数カ月以内に緩和策の縮小あるいは停止に踏み切るかどうかに関 心が集まる中、7日の米雇用統計発表を控え様子見の展開となっている。 終盤の取引で10年債 は3/32安。利回りは2.139%と、前日終 盤の2.128%を上回っている。 30年債 は17/32安、利回りは前日終盤の3.267%から3.2 97%に上昇している。 Tボンド先物9月限 は7/32安の140─03/32。 Tノート先物9月限 は2.50/32安の129─10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -5.75 (+0.25)