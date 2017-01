UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債小幅下落、雇用統計待ち

[ニューヨーク 4日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 91*22.50(‐0*27.00)=3.3140% 前営業日終盤 92*17.50(+0*06.50)=3.2670% 10年債 (2105GMT) 96*14.00(‐0*06.00)=2.1498% 前営業日終盤 96*20.00(+0*01.00)=2.1283% 5年債 (2105GMT) 99*23.00(‐0*04.00)=1.0580% 前営業日終盤 99*27.00(‐0*01.25)=1.0322% 2年債 (2105GMT) 99*28.75(‐0*00.50)=0.3013% 前営業日終盤 99*29.25(+0*00.25)=0.2933% 4日の米金融・債券市場では、指標10年債価格が小幅下落。米連邦準備理事会(F RB)が今後数カ月以内に緩和策の縮小あるいは停止に踏み切るかどうかに関心が集まる 中、7日の米雇用統計発表を控え様子見の展開となっている。 終盤の取引で10年債 は5/32安。利回りは2.144%と、前日終 盤の2.128%を上回っている。 30年債 は24/32安、利回りは前日終盤の3.267%から3.3 09%に上昇している。 指標10年債の利回りはこのところ、おおむね小幅なレンジで推移している。 前日3日は米製造業関連指標が軟調で、FRBが今年終盤にも緩和縮小に踏み切ると の観測がやや後退した。こうした中、市場では雇用統計に注目が集まっている。 キャンター・フィッツジェラルドの米国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー 氏は、今週の主要材料は雇用統計で、それ以外はとりわけ大きなニュースがない限り小刻 みな展開になるとの見方を示した。その上で、雇用統計が特に強い内容となれば10年債 利回りは2.25%近辺に上昇し、逆に弱い内容なら2%を割り込む水準まで低下する可 能性があると予測した。 トレーダーの間では米国債価格の一段の下落を見越した取引が膨らんでおり、10年 債を担保とした翌日物レポ金利はこの日、マイナス3%まで低下した。 オブライエン・アンド・アソシエーツのグローバル・インスティチューショナル・セ ールス部門シニアバイスプレジデント、トッド・コルビン氏は、雇用統計が比較的強い内 容となった場合、FRBが第3・四半期に何らかの措置に踏み切る可能性があると予想す る。 カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁はこの日、FRBの債券買い入れペースの 縮小は金融政策の引き締めに当たらないとし、FRBの超緩和的な金融政策に対する金融 市場の依存度を低下させる一助になるとの認識を示した。 FRBは4日、2021年5月から2023年2月に償還を迎える国債33億ドルを 買い入れた。 Tボンド先物9月限 は7/32安の140─03/32。 Tノート先物9月限 は2.50/32安の129─10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -5.75 (+0.25)