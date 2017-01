米金融・債券市場＝上昇、軟調なＡＤＰ雇用報告や株安で逃避買い

[ニューヨーク 5日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2028GMT) 92*30.50(+1*08.00)=3.2446% 前営業日終盤 91*22.50(‐0*27.00)=3.3140% 10年債 (2028GMT) 96*31.00(+0*17.00)=2.0892% 前営業日終盤 96*14.00(‐0*06.00)=2.1498% 5年債 (2028GMT) 99*29.00(+0*06.00)=1.0193% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*04.00)=1.0580% 2年債 (2028GMT) 99*29.50(+0*00.75)=0.2895% 前営業日終盤 99*28.75(‐0*00.50)=0.3013% 5日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。軟調な経済指標や株安を受けて質への 逃避の動きが広がった。市場では、米連邦準備理事会(FRB)の緩和策の行方を見極め る一助になるとして7日発表の雇用統計に注目が集まっている。 この日発表された5月のADP全米雇用報告では民間部門雇用者数が13万5000 人増となり、市場予想の16万5000人増を下回った。また、米供給管理協会(ISM )が発表した5月の非製造業総合指数(NMI)は雇用を示す指数が約1年ぶりの水準に 落ち込んだ。 これらの統計を受けて米国債価格は上昇。米主要株価指数が軒並み1%超下落したこ とも安全資産としての米国債への買いを支えた。 終盤の取引で指標10年債 は15/32高。利回りは2.096%と、 前日終盤の2.15%から低下した。 30年債 は32/32高。利回りは前日終盤の3.32%から3.25 8%に低下した。 Tボンド先物9月限 は18/32高の140─21/32。 Tノート先物9月限 は7.50/32高の129─17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.50 (-0.75)