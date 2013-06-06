ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(最新情報を追加しました) ［東京 ６日 ロイター］ - ＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ------------------------------------------------------------------------------- ＜６月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- ６月６日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １５：００ フォーキャスト調査（日経センター） １５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局） １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省） １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １１：３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ラスキンＦＲＢ理事が講演（オハイオ州コロンバス） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １６：００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） １６：００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（マサチューセッツ州チェストナッ トヒル） ５月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） スペイン国債入札 フランス国債入札 オランド仏大統領が来日 韓国［戦没者慰霊日（顕忠日）］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月７日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ５月末の外貨準備高（財務省） ０９：１０ 財務省の山崎国際局長がユーロマネーで基調講演 １０：３０ ５年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） １４：００ ４月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ４月独貿易収支（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏貿易収支（税関） ０８：３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局） １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省） １２：３０ＧＭＴ ５月米雇用統計（労働省） １９：００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 米中首脳会談（８日まで、米カリフォルニア州） -------------------------------------------------------------------------------- ６月８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ５月中国貿易統計 米中首脳会談（最終日、米カリフォルニア州） -------------------------------------------------------------------------------- ６月９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ５月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） ５月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１０日（月） 日銀金融政策決定会合１日目 ０８：５０ ４月の経常収支（財務省） ０８：５０ １─３月ＧＤＰ２次速報（内閣府） ０８：５０ ５月貸出・預金動向（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（５月中：指定報告機関ベース） １４：００ ５月消費動向調査（内閣府） 時間未定 ５月景気ウォッチャー調査（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 オーストラリア［女王誕生日］、中国［端午節］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月１１日（火） 日銀金融政策決定会合２日目 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ４─６月法人企業景気予測調査（財務省・内閣府） ０８：５０ ５月マネーストック（日銀）［JPBOJM=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ２０年利付国債（６月債）の発行予定額等 １５：００めど ５月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ４月英生産者物価指数（国立統計局） １１：３０ＧＭＴ ５月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） １１：３０ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ ４月米卸売在庫（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 中国［端午節］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月１２日（水） ０８：５０ ４月機械受注（内閣府） ０８：５０ ５月企業物価指数（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ ６月金融経済月報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） ０８：３０ＧＭＴ ５月英失業率（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８：００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） ２１：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 イタリア短期債入札 ドイツ連邦債入札 アイスランド中銀が金利決定発表 中国［端午節］ -------------------------------------------------------------------------------- ６月１３日（木） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 白井日銀審議委員講演（旭川） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ 白井日銀審議委員会見（旭川） １５：００めど ５月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ５月豪雇用統計（連邦統計局） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省） １２：３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省） １４：００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 イタリア中長期債入札 フィリピン中銀金融政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１４日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨（５月２１─２２日開催分） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ５月独卸売物価指数（連邦統計庁） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） ０９：００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏就業者数（統計局） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（商務省） １２：３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省） １３：１５ＧＭＴ ５月米鉱工業生産（ＦＲＢ） １３：５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 イラン大統領選挙 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月１７日（月） ０８：５０ ４月第３次産業活動指数（経済産業省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏貿易収支（統計局） １２：３０ＧＭＴ ６月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） １３：００ＧＭＴ ４月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ６月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 Ｇ８首脳会議（１８日まで、北アイルランド） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１８日（火） 閣議、閣議後会見 １３：３０ ４月鉱工業生産確報（経産省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８：３０ＧＭＴ ５月英消費者物価指数（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ６月独景気期待指数（ＺＥＷ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ５月米住宅着工件数（商務省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（１９日まで） ５月中国新築住宅価格 Ｇ８首脳会議（最終日、北アイルランド） 米大統領がドイツ訪問 メルケル首相と会談（ベルリン） -------------------------------------------------------------------------------- ６月１９日（水） ０８：５０ ５月貿易統計（財務省） ０８：５０ １─３月資金循環統計速報（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ６月の英金融政策委員会の議事録 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表） １８：００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ドイツ連邦債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２０日（木） ０８：３０ ６月ロイター短観 １４：００ ４月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） １１：００めど ５月外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ６月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ５月独生産者物価指数（連邦統計庁） ０７：３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 ０８：３０ＧＭＴ ５月英小売売上高（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １４：００ＧＭＴ ５月米中古住宅販売（全米リアルター協会） １４：００ＧＭＴ ５月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） １４：００ＧＭＴ ６月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 フランス国債入札 ユーロ圏財務相会合 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２１日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ ６月ロイター企業調査 １５：３５ 黒田日銀総裁が全国信用金庫大会であいさつ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２２日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２３日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２４日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ６月独ＩＦＯ業況指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２５日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ５月企業向けサービス価格指数（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ４月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） １４：００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２６日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） ０６：４５ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益改定値（商務省） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省） イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２７日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：５５ＧＭＴ ６月独雇用統計（連邦雇用庁） ０８：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英経常収支（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ５月米個人所得・消費支出（商務省） １４：００ＧＭＴ ５月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ＥＵ首脳会議（２８日まで） イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ６月２８日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ５月完全失業率（総務省） ０８：３０ ５月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ５月家計調査（総務省） ０８：５０ ５月商業販売統計（経産省） ０８：５０ ５月鉱工業生産速報（経産省） １４：００ ５月住宅着工戸数（国交省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演（米カリフォルニア州ソノマバレー） ６月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） ＥＵ首脳会議（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ６月２９日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ６月３０日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間＜７月に予定される行事＞ -------------------------------------------------------------------------------- ＜７月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- ７月１日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２日（火） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月３日（水） 日銀支店長会議 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月４日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月５日（金） １４：００ ５月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月６日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月７日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月８日（月） 時間未定 ６月景気ウォッチャー調査（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月９日（火） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１０日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ５月第３次産業活動指数（経済産業省） １４：００ ６月消費動向調査（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１１日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ ５月機械受注（内閣府） １５：００１７月フォーキャスト調査（日経センター） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１２日（金） １３：３０ ５月鉱工業生産確報（経産省） １４：００ 日銀金融経済月報 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１３日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１４日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１５日（月） 祝日（海の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１６日（火） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１７日（水） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（６月１０・１１日分） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１８日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月１９日（金） １４：００ ５月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２２日（月） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２３日（火） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２４日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２５日（木） ０８：３０ ７月ロイター短観 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２６日（金） ０７：００ ７月ロイター企業調査 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２７日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月２９日（月） ０８：５０ ６月商業販売統計（経産省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月３０日（火） ０８：３０ ６月完全失業率（総務省） ０８：３０ ６月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ６月家計調査（総務省） ０８：５０ ６月鉱工業生産速報（経産省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ７月３１日（水） １４：００ ６月住宅着工戸数（国交省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主な海外マーケット休場予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月 ６日（木）韓国［戦没者慰霊日（顕忠日）］ １０日（月）オーストラリア［女王誕生日］、中国［端午節］ １１日（火）中国［端午節］ １２日（水）中国、香港、台湾［以上、端午節］