＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月６日─６月１３日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６日（木） ０１：３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） 0.22 0.31 １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -1.0 2.2 １１：３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 38.121 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／１までの週、１０００件） 345 354 １６：００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） ５月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ７日（金） ０６：００ＧＭＴ ４月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 172 176 ０６：４５ＧＭＴ ４月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.7 ０８：３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局） （１０億ポンド） -8.80 -9.06 １０：００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.0 1.2 １２：３０ＧＭＴ ５月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 170 165 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 176 （失業率、％） 7.5 7.5 １９：００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.00 7.97 ８日（土） 時間未定 ５月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） N/A 14.7 輸入（前年比、％） N/A 16.8 貿易収支（10億ドル） N/A 18.16 ９日（日） ０１：３０ＧＭＴ ５月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.4 ０１：３０ＧＭＴ ５月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） N/A 0.2 ０１：３０ＧＭＴ ５月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -2.6 ０５：３０ＧＭＴ ５月中国鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） N/A 9.3 ０５：３０ＧＭＴ ５月中国小売売上高（国家統計局） （前年比、％） N/A 12.8 ０５：３０ＧＭＴ １─５月中国固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） N/A 20.6 １０日（月） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.9 １０─１５日 時間未定 ５月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） N/A 793 ５月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 14.9 ５月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 16.1 １１日（火） ０８：３０ＧＭＴ ４月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A -1.4 ０８：３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 1.1 （前年比、％） N/A -1.4 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １２日（水） ０６：００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.7 （速報値） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀） （１０億ユーロ） N/A -2.9 ０５：３０ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A -0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.8 ０８：３０ＧＭＴ ５月英失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 7.8 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A -1.7 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １８：００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A 113 １３日（木） ０１：３０ＧＭＴ ５月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A 5.01 失業率（％） N/A 5.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／８までの週、１０００件） N/A N/A １２：３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.0 -0.5 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.7 １２：３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.4 0.1 （自動車除く／前月比、％） 0.3 -0.2 １４：００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 0.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━