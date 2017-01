UPDATE 1-米金融・債券市場＝小幅上昇、雇用統計控え警戒感

(内容を追加し、レートを更新しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 93*01.00(+0*03.00)=3.2403% 前営業日終盤 92*30.00(+1*07.50)=3.2455% 10年債 (2105GMT) 97*02.00(+0*03.50)=2.0787% 前営業日終盤 96*30.50(+0*16.50)=2.0910% 5年債 (2105GMT) 99*30.75(+0*02.00)=1.0081% 前営業日終盤 99*28.75(+0*05.75)=1.0210% 2年債 (2105GMT) 99*29.50( 0*00.00)=0.2896% 前営業日終盤 99*29.50(+0*00.75)=0.2895% 6日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。ドルが対円で急落したことを受けて米 国債への買いが広がったが、7日発表の米雇用統計を控えた警戒感を背景にその後上げ幅 を縮小した。 この日は雇用統計に対する懸念からドルが売り込まれたことで株価も日中下げたが、 終盤にプラスに転じた。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門マネジングディレクター、キム ・ルパート氏は「ドル/円の急落後に大きな下降気流が見られた。リスクオントレードが 後退し、リスクオフの展開になった」とした上で、「明日の雇用統計への警戒感もあり、 引けにかけて若干のポジション巻き戻しが見られた」と指摘した。 米労働省がこの日発表した6月1日終了週の新規失業保険申請件数は季節調整済で3 4万6000件となり、前週から1万1000件減少した。 雇用情勢が改善すれば、いずれ賃金上昇やインフレ加速につながる可能性があるほか 、目先は米連邦準備理事会(FRB)が債券買い入れを縮小する根拠となり得ることから 、統計発表を受けて米国債価格は一時下落した。 ただ、FRBでは5月の雇用統計が最も重要視される見通しだ。 アナリストは、FRBが近く緩和策の縮小または停止に踏み切るかを見極める上で、 雇用統計が手掛かりになる可能性があるとみている。5日のADP全米雇用報告など今週 発表された経済指標は失望を誘う内容となっており、CRTキャピタル・グループの政府 債シニアストラテジスト、デービッド・アダー氏は雇用統計について「弱い数字になると の懸念がある」と指摘した。 ロイター調査によれば、5月の非農業部門雇用者数は17万人増、失業率は4月と同 じ7.5%と予想されている。 雇用統計がとりわけ強い結果となれば指標10年債利回りは上昇する見通しだが、逆 に弱い数字なら利回りは低下し、2%を割り込む可能性もある。 終盤の取引で指標10年債 は5/32高。利回りは2.075%と、前 日終盤の2.09%から低下した。 30年債 も5/32高。利回りは前日終盤の3.25%から3.237 %に低下した。 Tボンド先物9月限 は16/32高の141─05/32。 Tノート先物9月限 は7.50/32高の129─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -7.75 (-1.25)