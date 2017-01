再送-指標予測＝1─3月期実質ＧＤＰ2次速報は年率＋3.5％、アベノミクス効果との見方不変

(以下の記事は7日に配信しました) [東京 7日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、1 0日に内閣府が発表する2013年1─3月期実質国内総生産(GDP)2次速報の予測 中央値は、前期比プラス0.9%、年率換算3.5%と1次速報とほぼ変わらず。アベノ ミクスが景気を押し上げたとの見方に大きな変化はないようだ。 内閣府が5月16日に発表した1次速報は前期比プラス0.9%、年率プラス3.5 %と、2四半期連続のプラス成長を記録。その後に発表された法人企業統計は、全産業で 前年比3.9%減と2期連続で減少したが、その結果を反映した専門家の見方は小幅な変 化にとどまった。「個人消費と輸出主導の高成長との構図に変化はない」(第一生命経済 研究所)という。 SMBC日興証券でも、1─3月期は「株高に伴う資産効果で個人消費が好調。輸出 が(米ハリケーンなどの)特殊要因で回復している。内外需ともにプラス寄与となるだろ う」としている。 各調査機関の見通しは以下の通り。 (単位:%、前期比) 前期比 年率 民間設備 Median 0.9 3.5 -0.8 Highest 1.0 4.1 0.2 Lowest 0.8 3.1 -1.4 No. of Forecasts 26 26 24 Barclays Securities Japan 0.9 3.7 -0.6 BNP Paribas 0.9 3.5 -1.0 BofAML 0.9 3.5 -1.0 CA-CIB 0.9 3.5 -0.7 Citi 0.9 3.9 0.2 Dai-ichi Life Research 0.9 3.6 -0.6 Daiwa Institute of Research 0.9 3.6 -0.5 Daiwa SB Investments 0.9 3.8 Goldman Sachs Informa Global Markets 0.9 3.6 -0.6 ITOCHU Economic Research Institute 0.8 3.4 -0.5 Japan Research Institute 0.9 3.6 -0.3 JPMorgan Chase 0.9 3.6 -0.8 Meiji Yasuda Life Insurance 0.8 3.4 -0.9 Mitsubishi Research Institute 0.9 3.5 -0.9 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec 1.0 4.1 -0.8 Mitsubishi UFJ Research & Consulting 1.0 4.1 -1.2 Mizuho Research Institute 0.9 3.5 -1.0 Mizuho Sec. 0.9 3.7 -0.9 Mizuho Securities R and C Morgan Stanley MUFG Securities 0.8 3.3 NLI Research 0.8 3.3 -1.4 Nomura 0.8 3.4 -0.9 Norinchukin Research 0.8 3.4 -1.0 RBS 0.9 3.5 -0.7 Shinkin Central Bank Research 0.9 3.5 -0.9 SMBC Nikko Sec. 0.8 3.1 -0.8 Sumitomo Mitsui Asset Management 0.9 3.6 -0.7