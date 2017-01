米金融・債券市場＝大幅下落、雇用統計受け緩和縮小観測高まる

[ニューヨーク 7日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 91*06.00(‐1*27.00)=3.3431% 前営業日終盤 93*01.00(+0*03.00)=3.2403% 10年債 (2105GMT) 96*06.00(‐0*28.00)=2.1790% 前営業日終盤 97*02.00(+0*03.50)=2.0787% 5年債 (2105GMT) 99*17.00(‐0*13.75)=1.0971% 前営業日終盤 99*30.75(+0*02.00)=1.0081% 2年債 (2105GMT) 99*28.50(‐0*01.00)=0.3057% 前営業日終盤 99*29.50( 0*00.00)=0.2896% 7日の米金融・債券市場では国債価格が大幅下落。5月の米雇用統計が底堅い内容と なったことを受け、連邦準備理事会(FRB)が年内に債券買い入れを縮小する可能性が あるとの見方が再び強まった。 米労働省が発表した5月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比17万5000 人増となり、市場予想の17万人増を上回った。ただ、FRBが直ちに緩和縮小に踏み切 る可能性を示すほど強い伸びは見られなかった。 それでもアナリストの間では、米経済が刺激策なしでも成長を維持できることが示さ れれば、今後数カ月以内にFRBが債券買い入れを縮小させる可能性はあるとの指摘が聞 かれ、ブラックロックの米州債券部門共同責任者リック・リーダー氏は「これまでの一般 的な市場予想の通り、FRBが9月頃からごく緩やかに長期資産買い入れを減らす可能性 は依然残されている」と述べた。 フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁はロイターとのインタビューで5月の雇 用統計について、政府の歳出削減が懸念されたほど成長に打撃を及ぼしていないことが示 されたとの認識を示し、債券買い入れを直ちに縮小すべきという自身の見解をいっそう強 固にするものだと述べた。 FRBが債券買い入れを縮小すればモーゲージ金利が上昇して借り換えが減速し、住 宅ローン担保証券(MBS)の投資妙味が低下するとみられており、この日はMBSのヘ ッジに絡む米国債売りも見られた。 雇用統計を好感した米株高も債券相場の圧迫材料となった。 終盤の取引で指標10年債 は27/32安。利回りは2.175%と、 前日終盤の2.079%から上昇した。 30年債 は1─23/32安、利回りは前日終盤の3.24%から3. 336%に上昇した。 Tボンド先物9月限 は1─12/32安の139─25/32。 Tノート先物9月限 は22.50/32安の129─2.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 19.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.00 (-0.25)