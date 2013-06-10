追加：起債条件一覧＝6月10日現在

［東京 １０日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ６／ ７ 中部電力 第４９９回 AA‐/A3/AA ２００億円 １０年 １．１９４％ Ｔ３２９＋３８ｂｐ ６／１４ SMBC日興 野村 大和 ６／ ７ 花王 第３回 AA ２５０億円 ５年 ０．３８７％ Ｔ２９５＋９ｂｐ ６／１４ 大和 野村 ＧＳ ６／ ７ 花王 第４回 AA ２５０億円 ７年 ０．６２４％ Ｔ３０９＋９ｂｐ ６／１４ 野村 大和 ＧＳ ６／ ７ ＮＴＴデータ 第２７回 AA+/AA+ ２５０億円 １０年 ０．９０％ Ｔ３２９＋９ｂｐ ６／１４ みずほ 三菱UFJMS 野村 ６／ ７ ＩＨＩ 第３８回 BBB+/A‐ １００億円 ７年 １．１１％ Ｌ＋３８ｂｐ ６／１４ 野村 SMBC日興 ６／ ７ 京阪電気鉄道 第２７回 A‐ １００億円 １０年 １．０６％ Ｌ＋４ｂｐ ６／１４ SMBC日興 大和 ６／ ７ 森精機製作所 第３回 A‐ ２００億円 ４年 ０．５１５％ Ｔ２８６＋２９ｂｐ ６／１３ 野村 SMBC日興 ６／ ７ サンケン電気 第７回 BBB+ １００億円 ３年 １．８１％ Ｌ＋１４５ｂｐ ６／１７ 大和 SMBC日興 三菱UFJMS みずほ ６／ ７ 阪和興業 第２４回 BBB+/BBB+ １００億円 ５年 ０．７４％ Ｌ＋２１ｂｐ ６／１４ 大和 SMBC日興 野村 ６／ ７ ソニー 第２９回 A‐/A １５００億円 ５年 ０．８６％ ─ ６／１９ 野村 大和 SMBC日興 ６／ ６ 東北電力 第４７０回 A+/AA ３００億円 １０年 １．５５％ ─ ６／２５ みずほ 三菱UFJMS SMBC日興 ６／ ６ 東北電力 第４６９回 A+/AA １００億円 １０年 １．５４３％ Ｔ３２９＋６９ｂｐ ６／１３ 三菱UFJMS みずほ SMBC日興 ６／ ５ 東京地下鉄 第１４回 AA/AAA １００億円 ２０年 １．７６０％ Ｔ１４３＋９ｂｐ ６／１４ SMBC日興 野村 ６／ ５ 中国電力 第３７６回 AA‐/AA ３００億円 ５年 ０．６２８％ Ｔ２９５＋３０ｂｐ ６／１２ みずほ 野村 大和 ６／ ５ 北陸電力 第３０３回 AA‐ ２００億円 ６年 ０．７５６％ Ｔ３０２＋３０ｂｐ ６／１１ 三菱UFJMS SMBC日興 みずほ ６／ ５ 九州電力 第４２２回 A+/AA/A3 ２００億円 ７年 １．１６４％ Ｔ３０９＋５５ｂｐ ６／１１ SMBC日興 みずほ 野村 ６／ ５ 北海道電力 第３１６回 A+ ４００億円 ７年 １．１６４％ Ｔ３０９＋５５ｂｐ ６／１１ みずほ 大和 三菱UFJMS ６／ ５ 住友化学 第４７回 A+/A‐ １００億円 ７年 ０．９８４％ Ｔ３０９＋３７ｂｐ ６／１２ 野村 SMBC日興 みずほ 大和 ６／ ５ 住友化学 第４８回 A+/A‐ ４００億円 ５年 ０．６２３％ Ｔ２９５＋２９ｂｐ ６／１２ SMBC日興 みずほ 野村 大和 ６／ ５ クレディセゾン 第４７回 A+ １００億円 ７年 ０．８７９％ Ｔ３０９＋２７ｂｐ ６／１４ SMBC日興 野村 東海東京 ６／ ５ 興銀リース 第２回 A １００億円 ３年 ０．３４８％ Ｔ２８０＋１８ｂｐ ６／１２ みずほ 岡三 ６／ ５ 東京急行電鉄 第７７回 A/AA‐ １００億円 １０年 ０．９８７％ Ｔ３２９＋１１ｂｐ ６／１２ みずほ ＧＳ ６／ ５ 東京急行電鉄 第７８回 A/AA‐ １００億円 １５年 １．５２８％ Ｔ１０４＋２０ｂｐ ６／１２ 野村 三菱UFJMS ６／ ５ 京浜急行電鉄 第３６回 A+ １００億円 ５年 ０．４５３％ Ｔ２９５＋１２ｂｐ ６／１２ みずほ 野村 ６／ ５ 京浜急行電鉄 第３７回 A+ １００億円 １０年 １．００７％ Ｔ３２９＋１３ｂｐ ６／１２ 野村 みずほ ６／ ４ 電気化学工業 第１８回 A １５０億円 ５年 ０．５２８％ Ｔ２９５＋２０ｂｐ ６／１０ みずほ ６／ ３ ソフトバンク 第４３回 A ４０００億円 ５年 １．７４％ ─ ６／２０ 大和 野村 みずほ SMBC日興 三菱UFJMS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・中部電力債： 格付けのＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）は格下げ方向でレーティング・モニター中。 ・ＮＴＴデータ債： 発行価格は９９円９６銭、応募者利回りは０．９０４％（単利）。 ・ソニー債： 個人投資家向けに販売。 ・東北電力債： 第４７０回債は個人投資家向けに販売。 格付けのＡ＋（Ｒ＆Ｉ）は格下げ方向でレーティング・モニター中。 ・中国電力債： 格付けのＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）は格下げ方向でレーティング・モニター中。 ・北陸電力債： 格付けのＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）は格下げ方向でレーティング・モニター中。 ・北海道電力債： 格付けのＡ＋（Ｒ＆Ｉ）は格下げ方向でレーティング・モニター中。 ・ソフトバンク債： 個人投資家向けに販売。 格付けはＡ（格下げ方向でクレジット・モニター指定中／ＪＣＲ）。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ６／ ７ 住宅金融支援機構 第１３６回 AA+/AA‐ ５０億円 １０年 ０．８４９％ Ｔ３２９＋３ｂｐ ６／１４ みずほ 大和 三菱UFJMS ６／ ７ 住宅金融支援機構 第１３７回 AA+/AA‐ １００億円 １５年 １．３１０％ Ｔ１０４＋５ｂｐ ６／１４ みずほ 大和 三菱UFJMS ６／ ６ 都市再生機構 第７５回 AA/AA/Aa3 ２００億円 ３年 ０．２１３％ Ｔ２８０＋７ｂｐ ６／１９ みずほ 三菱UFJMS SMBC日興 ６／ ６ 都市再生機構 第７６回 AA/AA/Aa3 ２００億円 ５年 ０．３８７％ Ｔ２９５＋８ｂｐ ６／１９ みずほ 三菱UFJMS SMBC日興 ６／ ６ 都市再生機構 第７７回 AA/AA/Aa3 １００億円 １０年 ０．８９２％ Ｔ３２９＋３．５ｂｐ６／１９ みずほ 三菱UFJMS SMBC日興 ６／ ６ 都市再生機構 第７８回 AA/AA/Aa3 １００億円 １５年 １．３４０％ Ｔ１００＋６ｂｐ ６／１９ みずほ 三菱UFJMS SMBC日興 ６／ ５ 福祉医療機構 第３４回 AA １９０臆円 ３年 ０．２３３％ Ｔ２８０＋６ｂｐ ６／１８ 野村 みずほ 三菱UFJMS ６／ ５ 福祉医療機構 第３５回 AA １００臆円 １０年 ０．８９２％ Ｔ３２９＋２．５ｂｐ６／１８ 野村 みずほ 三菱UFJMS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ６／ ６ ＪＰモルガン・チェース 第１０回 A/A2/A+ ５１５億円 ３年 ０．４６２％ Ｌ＋１０ｂｐ ６／１３ JPモルガン ６／ ６ ＪＰモルガン・チェース 第１１回 A/A2/A+ ２７０億円 ５年 ０．６６５％ Ｌ＋１４ｂｐ ６／１３ JPモルガン ６／ ６ ＪＰモルガン・チェース 第１２回 A/A2/A+ １１９億円 １０年 １．２７９％ Ｌ＋２２ｂｐ ６／１３ JPモルガン ６／ ６ ＪＰモルガン・チェース 第５回 A/A2/A+ １５２億円 ３年 注参照 ─ ６／１３ JPモルガン ６／ ５ ルノー 第１３回 A‐/BBB+ ３８０億円 ２年 １．９２％ Ｌ＋１６０ｂｐ ６／１２ 三菱UFJMS SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ＪＰモルガン・チェース債： 第５回債は変動利付。 利率は３カ月預金のオファードレート＋０．２０％。 ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ６／ ４ 日本ユニシス ユーロ円 １５０億円 ３年 ０．００％ １１１４円 ６／２０ ＵＢＳ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・日本ユニシス債：２０１６年満期ユーロ円建てＣＢ。 払込金額は額面金額の１０１．５％。 募集価格（発行価格）は額面金額の１０４．０％ ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃マネックスグループ 円 ５０億円 ６カ月 ０．７０ １００．００ ６／１８ 注参照 フィンランド地方金融公社 注参照 ３５００万 ４年 ４．７３ １００．００ ６／２６ 注参照 ノルデア銀行 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ６／２５ 注参照 注参照 未定 ４年 未定 １００．００ ６／２５ 注参照 注参照 未定 ４年 未定 １００．００ ６／２５ 注参照 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ６／２５ 注参照 豪ドル １．０８億 ４年 ３．５０ １００．００ ６／２０ 注参照 注参照 ６．２６億 ４年 ６．３２ １００．００ ６／２０ 注参照 スウェーデン輸出信用銀行 注参照 未定 ５年 未定 １００．００ ６／２４ 注参照 米ドル 未定 １０年 未定 １００．００ ６／２４ 注参照 注参照 １．３５６億 ５年 ３．７０ １００．００ ６／２７ 注参照 ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー 注参照 ３．８７億 ５年 ４．１６ １００．００ ６／２１ 注参照 注参照 １．４４６ ５年 ６．５０ １００．００ ６／２１ 注参照 三井住友銀行 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ６／２４ 注参照 米ドル 未定 ６年 未定 １００．００ ６／２４ 注参照 ゴールドマン・サックス 円 １５６億 ５年 ０．６２ １００．００ ６／２６ 注参照 三菱ＵＦＪ信託銀行 米ドル ５０００万 ５年 未定 １００．００ ６／２４ 注参照 豪ドル ５０００万 ５年 未定 １００．００ ６／２４ 注参照 ドイツ銀行ロンドン支店 注参照 ３億 ５年 ５．７０ １００．００ ６／２０ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 １．２６億 ５年６カ月 ４．５０ １００．００ ６／２７ 注参照 注参照 ５３５０万 ５年６カ月 ５．７６ １００．００ ６／２７ 注参照 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 注参照 ３４５０万 ４年６カ月 ３．９３ １００．００ ６／２７ 注参照 注参照 １．２億 ３年６カ月 ４．００ １００．００ ６／２５ 注参照 注参照 ２．４億 ５年 ４．４２ １００．００ ６／２４ 注参照 注参照 １８００万 ５年 ５．９０ １００．００ ６／１２ 注参照 注参照 １．４３億 ４年 ４．１０ １００．００ ６／１２ 注参照 注参照 ７０００万 ４年６カ月 ０．５０ ８５．２５ ６／１７ 注参照 ソシエテ・ジェネラル 注参照 未定 ５年 未定 １００．００ ６／２６ 注参照 注参照 １０億 １０年 ０．５０ 未定 ６／１１ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 １８００万 ７年６カ月 ０．５０ ６９．５０ ６／２７ 注参照 注参照 ６６０万 ５年６カ月 ５．１４ １００．００ ６／２７ 注参照 注参照 ２．２億 １０年 ０．５０ ６４．３０ ６／１０ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・マネックスグループ 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は６月７日─１８日。受渡日は６月１９日。売出人はマネックス証券。 格付けはＢＢＢ（ＪＣＲ）。 ・フィンランド地方金融公社 トルコリラ建て債：価格は売出価格。 売出期間は６月６日─２６日。受渡日は６月２７日。売出人は東洋証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 フィンランド地方政府保証機構保証付。 ・ノルデア銀行債：価格は売出価格。 １段目：豪ドル建て債。売出取扱人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス。 ２段目：メキシコペソ建て債。売出取扱人はだいこう証券ビジネス。 ３段目：トルコリラ建て債。 ４段目：米ドル建て債。 売出期間は６月１９日─２５日。受渡日は６月２６日。売出人は野村証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ノルデア銀行債：価格は売出価格。 ５段目：豪ドル建て債。 ６段目：南アフリカランド建て債。 売出期間は６月７日─１８日。受渡日は６月２１日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行債：価格は売出価格。 １段目：メキシコペソ建て債。 ２段目：米ドル建て債。 売出期間は６月１８日─２４日。受渡日は６月２５日。 売出人はみずほ証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─２６日。受渡日は６月２８日。 売出人は証券ジャパン、木村証券。売出取扱人は臼木証券、中泉証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ジェー・ピー・モルガン・チェース債：価格は売出価格。 １段目：メキシコペソ建て債。 ２段目：トルコリラ建て債。 売出期間は６月１１日─１９日。受渡日は６月２４日。売出人は大和証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・三井住友銀行債：価格は売出価格。 １段目：豪ドル建て債、売出人はＳＭＢＣ日興証券、ＳＭＢＣフレンド証券。 ２段目：米ドル建て債、売出人はＳＭＢＣ日興証券。 売出期間は６月１０日─２４日。受渡日は６月２５日。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）。 ・ゴールドマン・サックス ユーロ円建て債：価格は売出価格。 売出期間は６月１１日─２６日。受渡日は６月２７日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。 無担保債務の信用格付けはＡ３（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・三菱ＵＦＪ信託銀行債：価格は売出価格。 １段目：米ドル建て債。 ２段目：豪ドル建て債。 売出期間は６月１３日─２４日。受渡日は６月２５日。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。 売出取扱人はいよぎん証券、カブドットコム証券、静銀ティーエム証券、 常陽証券、ちばぎん証券、新潟証券、八十二証券、百五証券。 プログラム格付けはＡＡ（ＪＣＲ）。個別の社債に適用されない。 ・ドイツ銀行ロンドン支店 ロシアルーブル建て債：価格は売出価格。 売出期間は５月２３日─６月１８日。受渡日は６月２１日。 売出人は日の出証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド債：価格は売出価格。 １段目：メキシコペソ建て債。 ２段目：トルコリラ建て債。 売出期間は５月２９日─６月２７日。受渡日は６月２８日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─２６日。受渡日は６月２８日。売出人はあかつき証券。 売出取扱人は坂本北陸証券、大熊本証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─２５日。受渡日は６月２６日。売出人はむさし証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─２１日。受渡日は６月２５日。売出人は水戸証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク トルコリラ建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─１２日。受渡日は６月１３日。売出人は岩井コスモ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建て債（５段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月３日─１２日。受渡日は６月１３日。売出人は岩井コスモ証券。 売出取扱人は静岡東海証券、島大証券、ニュース証券、松阪証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建てディスカウント債（６段目）：価格は売出価格。 売出期間は５月１５日─６月１７日。受渡日は６月１８日。 売出人は明和証券、リーディング証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・ソシエテ・ジェネラル メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月１３日─２６日。受渡日は６月２７日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・ソシエテ・ジェネラル ロシアルーブル建てディープ・ディスカウント債 （２段目）：価格は売出価格。売出期間は６月６日─１０日。 受渡日は６月１２日。売出人はソシエテ・ジェネラル証券。 売出取扱人は三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 トルコリラ建てディスカウント債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は６月１０日─２６日。受渡日は６月２８日。 売出人は豊証券。 ・ＨＳＢＣ銀行 トルコリラ建て債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は６月５日─２６日。受渡日は６月２８日。 売出人は阿波証券、愛媛証券、楽天証券。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建てディスカウント債（３段目）： 価格は売出価格。売出期間は５月２３日─６月７日。受渡日は６月１１日。 売出人は安藤証券。