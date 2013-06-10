〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １０日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月１０─１４日の海外経済指標】 予想 前回 １０日（月） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.3 -0.9 １１日（火） ０８：３０ＧＭＴ ４月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.0 0.7 （前年比、％） -0.7 -1.4 ０８：３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） -0.3 1.1 （前年比、％） -0.4 -1.4 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ ４月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.2 0.4 １２日（水） ０６：００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.5 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 1.7 1.7 （速報値） ０６：４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀） （１０億ユーロ） N/A -2.9 ０６：４５ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.2 -0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.9 0.8 ０８：３０ＧＭＴ ５月英失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.8 7.8 ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） -0.2 1.0 （前年比、％） -1.2 -1.7 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １８：００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A 113 １３日（木） ０１：３０ＧＭＴ ５月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） -1.0 5.01 失業率（％） 5.6 5.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／８までの週、１０００件） 345 346 １２：３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.0 -0.5 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.7 １２：３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.4 0.1 （自動車除く／前月比、％） 0.3 -0.2 １４：００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 0.0 １４日（金） ０６：００ＧＭＴ ５月独卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -0.4 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） 1.4 1.2 ０９：００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏就業者数（統計局） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（商務省） （１０億ドル） -109.4 -110.4 １２：３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 -0.7 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：１５ＧＭＴ ５月米鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.2 -0.5 （設備稼働率、％） 77.9 77.8 １３：５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 84.5 84.5 （5月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月１０─１４日の海外行事予定】 １０日（月） １３：５０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀が世界経済に関するパネル討論に参 加 （モントリオール） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 オーストラリア［女王誕生日］、中国［端午節］ １１日（火） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 中国［端午節］ １２日（水） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 イタリア短期債入札 ドイツ連邦債入札 アイスランド中銀が金利決定発表 中国［端午節］ １３日（木） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 イタリア中長期債入札 フィリピン中銀金融政策決定会合 インドネシア金融政策会合 韓国金融政策会合 １４日（金） イラン大統領選挙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━