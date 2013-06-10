〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.045％、6カ月物は0.080％＝財務省

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［ワシントン １０日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式 ）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.045％ 平均落札金利 0.040％ 最低落札金利 0.025％ 利付き債券相当利回り 0.046％ 落札価格 99.988625 最高利回り落札比率 71.42％ カバー（応札倍率） 4.79倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,863,200 応札総額 143,573,273,200 競争入札 29,484,215,000 非競争入札 516,648,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年6月13日 償還日 2013年9月12日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.080％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.081％ 落札価格 99.959556 最高利回り落札比率 12.93％ カバー（応札倍率） 4.99倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,993,400 応札総額 124,640,431,900 競争入札 24,152,996,500 非競争入札 371,996,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 6月13日 償還日 2013年12月12日
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