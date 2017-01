米金融・債券市場＝総じて上昇、下落後利回り上昇で買いが再燃

[ニューヨーク 11日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 91*20.00(+0*30.00)=3.3185% 前営業日終盤 90*22.00(‐0*16.00)=3.3714% 10年債 (2105GMT) 96*03.00(+0*06.50)=2.1900% 前営業日終盤 95*28.50(‐0*09.50)=2.2133% 5年債 (2105GMT) 99*14.75(+0*02.00)=1.1118% 前営業日終盤 99*12.75(‐0*04.25)=1.1248% 2年債 (2105GMT) 99*27.25(‐0*00.75)=0.3257% 前営業日終盤 99*28.00(‐0*00.50)=0.3137% 11日の米金融・債券市場では国債価格が総じて上昇した。日銀の金融政策決定会合 の結果を受けた世界的な債券売りの流れで一時利回りが1年2カ月ぶり高水準に上昇した ものの、利回りの上昇で買いが戻った。 この日実施された320億ドルの3年債入札が不調に終わり、相場はいったん下げ幅 を拡大したものの、値ごろ感から買われる結果となった。 株価が下落し国債への逃避買いが再燃したことも支援材料だった。 長期債が短期債をアウトパフォームし、2年債は小幅安で終えた。 10年債 は7/32高、利回りは2.19%。前日の2.21%から低 下した。一時、1年2カ月ぶり高水準となる2.29%をつけた。 30年債 は31/32高。利回りは3.32%。前日は3.37%だっ た。一時2012年4月以来の高水準となる3.433%をつけた。 米財務省は12日に210億ドルの10年債(リオープン=銘柄統合)、13日に1 30億ドルの30年債(リオープン)入札を行う。 Tボンド先物9月限 は13/32高の139─10/32。 Tノート先物9月限 は3.50/32高の128─27/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 ( 0.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 21.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (-1.25)