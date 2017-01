UPDATE 2-米金融・債券市場＝総じて上昇、下落後利回り上昇で買いが再燃

(内容を追加しました) [ニューヨーク 11日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 91*20.00(+0*30.00)=3.3185% 前営業日終盤 90*22.00(‐0*16.00)=3.3714% 10年債 (2105GMT) 96*03.00(+0*06.50)=2.1900% 前営業日終盤 95*28.50(‐0*09.50)=2.2133% 5年債 (2105GMT) 99*14.75(+0*02.00)=1.1118% 前営業日終盤 99*12.75(‐0*04.25)=1.1248% 2年債 (2105GMT) 99*27.25(‐0*00.75)=0.3257% 前営業日終盤 99*28.00(‐0*00.50)=0.3137% 11日の米金融・債券市場では国債価格が総じて上昇した。日銀の金融政策決定会合 の結果を受けた世界的な債券売りの流れで一時利回りが1年2カ月ぶり高水準に上昇した ものの、利回りの上昇で買いが戻った。 この日実施された320億ドルの3年債入札が不調に終わり、相場はいったん下げ幅 を拡大したものの、値ごろ感から買われる結果となった。 株価が下落し国債への逃避買いが再燃したことも支援材料だった。 長期債が短期債をアウトパフォームし、2年債は小幅安で終えた。 10年債 は7/32高、利回りは2.19%。前日の2.21%から低 下した。一時、1年2カ月ぶり高水準となる2.29%をつけた。 30年債 は31/32高。利回りは3.32%。前日は3.37%だっ た。一時2012年4月以来の高水準となる3.433%をつけた。 グッゲンハイム・パートナーズの米国債マネジングディレクター、ジェイソン・ロー ガン氏は「日銀は(金融緩和の)アクセルから足を離していると市場に伝えているかのよ うだ。市場関係者は一段の措置を望んでいた」と語った。 市場では米連邦準備理事会(FRB)の量的緩和縮小観測が出ているが、一部ではこ うした観測を背景とした債券売りは行き過ぎで、資産買い入れペースの縮小をめぐる予想 は誇張されているとの見方も出始めている。 ED&Fキャピタル・マーケッツの債券営業部門責任者トーマス・ディガロマ氏は、 モーゲージ担保証券(MBS)と米国債にはこの日の下落局面で結構な買いが入ったと指 摘した。 10年債と30年債の利回り格差は、前日の116ベーシスポイント(bp)から1 13bpに縮小した。 INGインベストメント・マネジメントの債券部門で最高投資責任者(CIO)を 務めるクリスティン・ハートセラーズ氏によると、クレジットカーブのスティープ化は過 去最高となっており、幾分フラット化する余地があるとしている。 一部関係者の間では、米国債の利回りは現在レンジの上限付近にあり、FRBの緩和 縮小観測が弱まれば低下に向かうとの見方が出ている。 ハートセラーズ氏は「FRBの懸念は雇用で、インフレはほとんど懸念されていない 。(FRBが)行動するにしても非常にゆっくりとした動きになるだろう」と述べた。 米財務省は12日に210億ドルの10年債(リオープン=銘柄統合)、13日に1 30億ドルの30年債(リオープン)入札を行う。 WI取引ベースでの10年債入札の予想利回り は2.1930%と なっている。 Tボンド先物9月限 は13/32高の139─10/32。 Tノート先物9月限 は3.50/32高の128─27/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 ( 0.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 21.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (-1.25)