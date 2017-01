米金融・債券市場＝下落、入札に備える動きで長期債急落

[ニューヨーク 12日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 90*22.00(‐0*30.00)=3.3715% 前営業日終盤 91*20.00(+0*30.00)=3.3185% 10年債 (2105GMT) 95*24.50(‐0*10.50)=2.2280% 前営業日終盤 96*03.00(+0*06.50)=2.1900% 5年債 (2105GMT) 99*10.25(‐0*04.50)=1.1412% 前営業日終盤 99*14.75(+0*02.00)=1.1118% 2年債 (2105GMT) 99*27.25( 0*00.00)=0.3258% 前営業日終盤 99*27.25(‐0*00.75)=0.3257% 12日の米金融・債券市場では国債価格が下落。入札に備えて利回りを押し上げる動 きが見られ、とりわけ長期国債がアンダーパフォームした。 指標10年債 は12/32安。利回りは2.227%。 30年債 はほぼ1ポイント下落し3.370%。前日終盤時点の3.3 19%から上昇した。 この日実施された210億ドルの10年債入札(リオープン=銘柄統合)はまちまち の結果となった。 応札倍率は2.53倍で、ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエー ツの債券アナリスト、ジョン・カナバン氏によると、前年実施された入札の平均である2 .92倍を下回った。 ただ関係者の間では、前回の10年債入札からは状況が大幅に変化したとの声が聞か れ、現在の環境を踏まえるとまずまずだったとの見方が出ている。 RBSのマネジングディレクター、ジョン・ブリッグス氏は、前回の10年債入札以 降、利回り水準は40ベーシスポイント(bp)程度上昇したと指摘。世界的に為替や商 品(コモディティ)、株式や米国債の持ち高を解消する動きが広がるなかで、この利回り で購入することに投資家は価値を見出したと述べた。 財務省は13日、130億ドルの30年債(リオープン)入札を行う。 Tボンド先物9月限 は18/32安の138─24/32。 Tノート先物9月限 は7/32安の128─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (-3.00) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 19.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -9.25 (-0.25)