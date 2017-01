UPDATE 2-米小売売上高、5月は予想上回る0.6％増、自動車販売など好調

(内容を追加しました) [ワシントン 13日 ロイター] - 米商務省が13日発表した5月の小売売上高 は前月比0.6%増と、市場予想の0.4%増を上回った。財政引き締めのなか、経済に 回復力があることを示す兆しとなった。 プランテ・モラン・フィナンシャル・アドバイザーズ(ミシガン州)の投資部門幹部 、ジム・ベアード氏は「消費に明るい展開が見えてきた。好循環が起こる可能性もある」 と話した。 消費支出の約3割を占める小売売上高は、住宅建設資材や自動車購入の急増で押し上 げられた。 自動車・ガソリン・建設資材を除くコアの売上高は0.3%増えた。消費支出は、4 月は低調だったものの、第2・四半期に大きく鈍化しないとの期待感が広がる内容となっ た。 また、家計が増税や政府歳出の大幅削減にうまく対応したことがうかがえると、エコ ノミストらは指摘する。 米経済活動の7割を占める消費支出は、第1・四半期に2年ぶりの大きな伸びとなっ た。ただ、今四半期は鈍化しており、成長率を年率2%を下回る水準に押し下げるとの予 想が出ている。 今回の指標は景気の勢いが増したことを示したが、製造業がさえず、連邦準備理事会 (FRB)が早期に金融緩和を縮小する公算は小さい。18─19日の連邦公開市場委員 会(FOMC)でも、月額850億ドルの資産買い入れ策が変更されることはないとの見 方が優勢だ。 自動車・部品は1.8%増で昨年11月以来の大きな伸びとなった。自動車を除く売 上高は0.3%増えた。 ガソリンスタンドは0.2%減った。ガソリンスタンドを除く売上高は0.6%増加 した。 建設資材・庭用設備は0.9%増えた。住宅需要の高まりで建設が好調、幅広い景気 回復を下支えしつつある。 スポーツ用品・趣味関連は0.6%増、衣料・装身具は0.2%減少した。 電子製品・機器は0.4%減、家具・家財道具も0.8%減った。 詳細は以下の通り。 (季節調整後、前月比、%) May Apr Rev From May13/12 小売売上高 0.6 0.1 0.1 4.3 自動車を除く 0.3 0.0 -0.2 3.4 自動車・部品 1.8 0.7 1.6 8.5 乗用車・小型トラック等 1.9 0.8 1.9 9.5 家具・家財道具 -0.8 -0.2 -0.3 -0.5 電子製品・機器 -0.4 1.7 0.8 -0.5 建設資材・庭用設備 0.9 3.6 3.1 10.1 食品・飲料 0.7 -0.6 -0.7 3.1 食料雑貨店 0.7 -0.6 -0.5 2.9 医療・パーソナルケア 0.2 0.0 -0.3 0.2 ガソリンスタンド -0.2 -3.1 -3.3 -1.6 衣料・装身具 -0.2 1.0 0.8 3.8 スポーツ用品・趣味関連 0.6 -0.9 0.1 0.7 総合小売店 0.5 -0.3 -0.1 1.1 大規模小売店 -0.2 -0.4 -0.4 -3.9 その他小売店 1.2 0.3 -0.9 8.1 無店舗小売 0.7 0.6 0.8 11.3 飲食業 -0.4 1.1 0.1 4.4 自動車・ガソリン・ 建設資材を除く売上高* 0.3 0.2 -0.1 3.5 自動車・ガソリンを除く 売上高** 0.3 0.5 0.2 4.2 (10億ドル) May Apr Rev From May12 小売売上高 421.15 418.84 418.61 403.73 自動車を除く 342.06 341.17 340.07 330.84 自動車・部品 79.08 77.68 78.54 72.89 乗用車・小型トラック等 72.20 70.84 71.81 65.93 家具・家財道具 8.13 8.20 8.22 8.17 電子製品・機器 8.38 8.41 8.36 8.42 建設資材・庭用設備 26.39 26.16 25.88 23.96 食品・飲料 53.95 53.59 53.49 52.32 食料雑貨店 48.17 47.82 47.88 46.81 医療・パーソナルケア 23.24 23.20 23.08 23.19 ガソリンスタンド 44.89 44.97 44.97 45.62 衣料・装身具 20.78 20.83 20.78 20.02 スポーツ用品・趣味関連 7.43 7.39 7.53 7.38 総合小売店 55.01 54.76 54.90 54.43 大規模小売店 14.71 14.74 14.75 15.31 その他小売店 10.60 10.48 10.37 9.80 無店舗小売 37.33 37.06 37.01 33.53 飲食業 45.93 46.12 45.50 44.01 自動車・ガソリン・ 建設資材を除く売上高* 277.68 276.87 275.96 268.22 自動車・ガソリンを除く 売上高* 297.18 296.19 295.11 285.22 * ロイターによる算出 ** 前年同月比はロイターによる算出 エコノミスト予想(ロイター調査) 小売売上高 +0.4 pct 自動車を除く +0.3 pct