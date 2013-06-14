＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月１４─２１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １４日（金） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） 1.4 1.2 ０９：００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏就業者数（統計局） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（商務省） （１０億ドル） -109.7 -110.4 １２：３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 -0.7 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：１５ＧＭＴ ５月米鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.2 -0.5 （設備稼働率、％） 77.9 77.8 １３：５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 84.5 84.5 （5月確報） １７日（月） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 22.9 １２：３０ＧＭＴ ６月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） N/A -1.43 １３：００ＧＭＴ ４月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ６月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） N/A 44 １８日（火） ０８：３０ＧＭＴ ５月英消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.4 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.9 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.9 ０８：３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A -2.3 （前年比、％） N/A -0.1 産出（前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 1.1 ０９：００ＧＭＴ ６月独景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 37.3 36.4 （現況指数） N/A 8.9 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 -0.4 （指数／前年比、％） N/A 1.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％） N/A 1.7 １２：３０ＧＭＴ ５月米住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 92.4 85.3 （許可件数／年率、万戸） N/A 100.5 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ５月中国新築住宅価格 １９日（水） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 第１・四半期ニュージーランドＧＤＰ ２０日（木） ０１：４５ＧＭＴ ６月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ５月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.1 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 47.7 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 48.3 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数 N/A 47.2 ０８：３０ＧＭＴ ５月英小売売上高（国立統計局） （前月比、％） N/A -1.3 （前年比、％） N/A 0.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／１５までの週、１０００件） N/A 334 １２：５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 52.3 （５月改定） １４：００ＧＭＴ ５月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.01 4.97 １４：００ＧＭＴ ５月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） N/A 0.6 １４：００ＧＭＴ ６月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 N/A -5.2 ２１日（金） ０８：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 24.8 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━