米金融・債券市場＝小幅続伸、ＦＲＢの低金利据え置き観測や予想下回る米経済指標で

[ニューヨーク 14日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 91*28.50(+0*05.50)=3.3038% 前営業日終盤 91*23.00(+1*01.00)=3.3133% 10年債 (2105GMT) 96*20.00(+0*05.50)=2.1295% 前営業日終盤 96*14.50(+0*22.00)=2.1489% 5年債 (2105GMT) 99*28.00(+0*04.50)=1.0259% 前営業日終盤 99*23.50(+0*13.25)=1.0551% 2年債 (2105GMT) 99*30.50(+0*00.75)=0.2741% 前営業日終盤 99*29.75(+0*02.50)=0.2860% 14日の米金融・債券市場では国債価格が小幅続伸。前日の米紙ウォールストリート ・ジャーナル(WSJ)の報道を受けた、連邦準備理事会(FRB)は低金利政策を長期 間維持するとの見方がこの日も続き、相場を支援した。 同紙の報道で、FRBが量的緩和を早期に縮小するのではないかとの懸念が幾分和ら ぐ結果となった。 同紙の報道を受けて、短期金利先物が急伸。FRBが来年利上げする可能性があると の見方が後退したことを示唆する格好となった。 CMEグループのフェドウォッチによると、FF金利先物の2014年12月限月<F FZ4>が織り込む来年末の利上げ確率は42%で、前日の47%から低下した。 SEIインベストメンツの債券マネジメント責任者、ショーン・シムコ氏は、WSJ 紙の報道で、量的緩和縮小観測が大局的に見直されたと指摘。「市場は、来週の連邦公開 市場委員会(FOMC)で縮小が開始される時期を示す手がかりを得ようとするだろう」 と話した。 FRBの利上げ懸念の後退、6月の米ミシガン大消費者信頼感指数速報値と5月の米 鉱工業生産が市場予想を下回ったことが買いを後押しし、指標債利回りは1週間ぶり低水 準となった。 指標10年債 は終盤、5/32高。利回りが2.133%。前日終盤の 2.1579%から低下した。10年債利回りは週間ベースで4月末以来初めて低下した 。 30年債 は3/32高。利回りは3.308%。前日終盤の3.313 %から低下した。 5月の米卸売物価指数(PPI)指数が0.5%上昇と、市場予想の0.1%上昇を 上回り、インフレ指数連動債(TIPS)を支援。10年物TIPS 利回 りは一時マイナスとなった。 TIPSは4月初め以降、インフレ期待の低下やFRBの量的緩和縮小観測で売り込 まれていた。 FRBはこの日、2036年2月15日から2043年5月15日までに償還を迎え る国債を14億6400万ドル買い入れた。 Tボンド先物9月限 は20/32高の140─11/32。 Tノート先物9月限 は19/32高の129─19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 17.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -10.75 (unch)