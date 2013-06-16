〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １７日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月１７─２１日の海外経済指標】 予想 前回 １７日（月） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏貿易収支（統計局） （１０億ユーロ） N/A 22.9 １２：３０ＧＭＴ ６月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 0.00 -1.43 １３：００ＧＭＴ ４月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ６月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 45 44 １８日（火） ０８：３０ＧＭＴ ５月英消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.1 0.2 （前年比、％） 2.6 2.4 ＲＰＩ（前月比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） 3.1 2.9 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） 3.1 2.9 ０８：３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） 0.0 -2.3 （前年比、％） 2.5 -0.1 産出（前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） 1.4 1.1 ０９：００ＧＭＴ ６月独景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 38.1 36.4 （現況指数） 9.5 8.9 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 -0.4 （指数／前年比、％） 1.4 1.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.7 1.7 １２：３０ＧＭＴ ５月米住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 95 85.3 （許可件数／年率、万戸） 97.5 100.5 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ５月中国新築住宅価格 １９日（水） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 第１・四半期ニュージーランドＧＤＰ ２０日（木） ０１：４５ＧＭＴ ６月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ５月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.1 -0.2 （前年比、％） 0.3 0.1 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） 48.1 47.7 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 48.6 48.3 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数 47.5 47.2 ０８：３０ＧＭＴ ５月英小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.8 -1.3 （前年比、％） 0.2 0.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／１５までの週、１０００件） 340 334 １２：５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 52.8 52.3 （５月改定） １４：００ＧＭＴ ５月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.00 4.97 １４：００ＧＭＴ ５月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.2 0.6 １４：００ＧＭＴ ６月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 -2.0 -5.2 ２１日（金） ０８：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 24.8 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月１７─２１日の海外行事予定】 １７日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 Ｇ８首脳会議（１８日まで、北アイルランド） オバマ米大統領がロシアのプーチン大統領と会談（北アイルランド） インド中銀金融政策会合 １８日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（１９日まで） Ｇ８首脳会議（最終日、北アイルランド） 米大統領がドイツ訪問 メルケル首相と会談（ベルリン） トルコ中銀金融政策会合 １９日（水） ０８：３０ＧＭＴ ６月の英金融政策委員会の議事録 １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表） １８：００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（２０日まで、金利発表なし） ２０日（木） ０７：３０ＧＭＴ スイス中銀金融政策発表 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 フランス国債入札 ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） ＥＣＢ理事会（最終日、金利発表なし） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━