18日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 １８日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：２０ 閣議、閣議後会見 １０：００ ＮＴＴドコモ株主総会 日本取引所グループ株式総会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １１：００ 三菱電機 スマートグリッド送配電基盤技術説明会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ ４月鉱工業生産確報（経産省） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ 日本取引所グループ ＣＥＯ定例会見 ●海外指標など １７日（月） ０９：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏貿易収支（統計局） １２：３０ＧＭＴ ６月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） １３：００ＧＭＴ ４月対米証券投資（財務省） １４：００ＧＭＴ ６月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 Ｇ８首脳会議（１８日まで、北アイルランド） オバマ米大統領がロシアのプーチン大統領と会談（北アイルランド） インド中銀金融政策会合 １８日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８：３０ＧＭＴ ５月英消費者物価指数（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ６月独景気期待指数（ＺＥＷ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ５月米住宅着工件数（商務省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（１９日まで） ５月中国新築住宅価格 ５月対中国海外直接投資 （商務省） Ｇ８首脳会議（最終日、北アイルランド） 米大統領がドイツ訪問（１９日まで） トルコ中銀金融政策会合 スペイン国債入札 ＝＝海外主要企業決算＝＝ Q2 2013 Adobe Systems