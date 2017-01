[ブリュッセル 17日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が発表した第1・ 四半期のユーロ圏の単位労働コストは前年比1.6%上昇した。 労働コストには、賃金のほか、社会保障関連費なども含まれる。賃金は前年比1.7 %上昇だった。 (前年比、%) Q4 2012 Q1 2013 TOTAL WAGES OTHER TOTAL WAGES OTHER Euro zone 1.3 1.4 0.9 1.6 1.7 1.4 EU 27 1.3 1.2 1.3 1.9 2.0 1.9 *詳細は統計局のウェブサイトでご覧になれます。 here